Egypts utenriksminister Badr Abdelatty diskuterte onsdag innsatsen for å oppnå fred i Sudan i en telefonsamtale med sin sudanske motpart Omar Siddiq.

De to partene gjennomgikk «Egypts innsats for å oppnå fred og stabilitet i Sudan og bevare ressursene til det sudanske folket, inkludert diskusjoner innenfor rammen av den internasjonale kvartetten for Sudan, som Egypt deltar i,» ifølge en uttalelse fra det egyptiske utenriksdepartementet.

Abdelatty bekreftet Egypts fortsatte støtte til «Sudans suverenitet, nasjonale institusjoner og landets enhet og territorielle integritet,» og understreket Egypts avvisning av «enhver handling som kan true Sudans enhet.»

Siddiq uttrykte sin takknemlighet for «Egypts vedvarende støtte til Sudans suverenitet og sikkerhet» og uttrykte sitt ønske om å «videreutvikle de bilaterale relasjonene mellom de to landene,» heter det i uttalelsen.

Lørdag kunngjorde den sudanske grunnalliansen, en koalisjon ledet av de paramilitære Rapid Support Forces (RSF), dannelsen av en parallell regjering ledet av RSF-kommandør Mohamed Hamdan Dagalo.

RSF og flere allierte grupper signerte 22. februar et charter i Kenya for å etablere en parallell regjering i Sudan.

Hæren og RSF har vært i krig siden april 2023, en konflikt som ifølge FN og lokale myndigheter har kostet mer enn 20 000 mennesker livet og fordrevet 14 millioner. Forskning fra amerikanske universiteter anslår imidlertid dødstallet til å være rundt 130 000.