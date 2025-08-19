VERDEN
Ukraina tilbyr en våpenhandel verdt 100 milliarder dollar til Trump i et forsøk på å få amerikanske sikkerhetsgarantier — rapport
Kiev foreslår massive innkjøp av amerikanske våpen og en droneavtale for å sikre fredsrammeverket etter krigen, ifølge Financial Times.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker Scranton Army Ammunition Plant i Scranton, Pennsylvania, USA. [Arkivbilde] / Reuters
17 hours ago

Ukraina har tilbudt å kjøpe amerikanske våpen for 100 milliarder dollar, finansiert av europeiske allierte, som en del av en plan for å sikre amerikanske sikkerhetsgarantier etter en fredsavtale med Russland, rapporterte Financial Times.

Ifølge et dokument delt med allierte og sitert av avisen, inkluderer forslaget også en avtale om droneproduksjon verdt 50 milliarder dollar med amerikanske partnere. Pakken ble sirkulert i forkant av det ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs møte med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Kievs forslag er utformet for å appellere til Trumps vektlegging av økonomiske fordeler for amerikansk industri. På spørsmål om fremtidig bistand sa Trump til journalister: "Vi gir ikke noe. Vi selger våpen."

Dokumentet understreker at "en varig fred skal baseres ikke på innrømmelser og gratis gaver til [Russlands president Vladimir] Putin, men på (et) sterkt sikkerhetsrammeverk som vil forhindre fremtidig aggresjon."

Ukraina har avvist et russisk forslag om å fryse frontlinjen i bytte mot tilbaketrekning av tropper fra deler av Donetsk og Luhansk, og advarer om at slike innrømmelser kan risikere å gi Moskva mulighet til å trenge dypere inn i landet.

Tysklands kansler Friedrich Merz, som talte sammen med Zelenskyj og Trump i Washington, sa at en våpenhvile må komme først. "Jeg kan ikke forestille meg at neste møte vil finne sted uten en våpenhvile," sa han og oppfordret til økt press på Moskva.

Det ukrainske dokumentet krever også at Russland kompenserer Kiev for krigsskader, potensielt gjennom 300 milliarder dollar i frosne russiske eiendeler som holdes i vestlige land. Det insisterer på at enhver sanksjonslettelse bør være betinget av Moskvas overholdelse av en fredsavtale.

Opptak sendt på russiske medier som håner Trumps lederskap ble sitert i dokumentet som bevis på at Kreml fortsatt ikke tar fredsinnsatsen på alvor.

Forslagene kommer få dager etter Trumps toppmøte med Putin i Alaska, hvor den amerikanske presidenten hevdet "stor fremgang" men erkjente at ingen avtale ble inngått for å avslutte konflikten.

