Ukraina har tilbudt å kjøpe amerikanske våpen for 100 milliarder dollar, finansiert av europeiske allierte, som en del av en plan for å sikre amerikanske sikkerhetsgarantier etter en fredsavtale med Russland, rapporterte Financial Times.

Ifølge et dokument delt med allierte og sitert av avisen, inkluderer forslaget også en avtale om droneproduksjon verdt 50 milliarder dollar med amerikanske partnere. Pakken ble sirkulert i forkant av det ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs møte med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Kievs forslag er utformet for å appellere til Trumps vektlegging av økonomiske fordeler for amerikansk industri. På spørsmål om fremtidig bistand sa Trump til journalister: "Vi gir ikke noe. Vi selger våpen."

Dokumentet understreker at "en varig fred skal baseres ikke på innrømmelser og gratis gaver til [Russlands president Vladimir] Putin, men på (et) sterkt sikkerhetsrammeverk som vil forhindre fremtidig aggresjon."

Ukraina har avvist et russisk forslag om å fryse frontlinjen i bytte mot tilbaketrekning av tropper fra deler av Donetsk og Luhansk, og advarer om at slike innrømmelser kan risikere å gi Moskva mulighet til å trenge dypere inn i landet.