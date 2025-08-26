Tidligere denne måneden inngikk KNL en avtale verdt over 15 millioner euro med det finske og svenske forsvaret om leveranser av selskapets Cognitive Networked High Frequency (CNHF) radioer. Ifølge KNLs administrerende direktør Toni Linden er dette bare starten.

– Vi har allerede pilotprosjekter i gang med Norge og flere andre NATO-land, og vi ser nå både økt interesse og større bestillinger, sier Linden.

Radioene drives av KNLs egenutviklede programvare og gir mulighet for langdistanse tale- og datakommunikasjon uten bruk av satellitter som GPS eller kommersielle nettverk som Starlink.

Bakgrunnen for den økende etterspørselen er NATO-landenes beslutning om å øke forsvarsutgiftene de neste ti årene. Målet er å styrke både militær og sivil beredskap, særlig med tanke på det langsiktige trusselbildet fra Russland.