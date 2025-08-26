Tidligere denne måneden inngikk KNL en avtale verdt over 15 millioner euro med det finske og svenske forsvaret om leveranser av selskapets Cognitive Networked High Frequency (CNHF) radioer. Ifølge KNLs administrerende direktør Toni Linden er dette bare starten.
– Vi har allerede pilotprosjekter i gang med Norge og flere andre NATO-land, og vi ser nå både økt interesse og større bestillinger, sier Linden.
Radioene drives av KNLs egenutviklede programvare og gir mulighet for langdistanse tale- og datakommunikasjon uten bruk av satellitter som GPS eller kommersielle nettverk som Starlink.
Bakgrunnen for den økende etterspørselen er NATO-landenes beslutning om å øke forsvarsutgiftene de neste ti årene. Målet er å styrke både militær og sivil beredskap, særlig med tanke på det langsiktige trusselbildet fra Russland.
KNL ønsker ikke å kommentere om radioene kan bli brukt i Ukraina, men Linden peker på at krigen har vist viktigheten av robuste kommunikasjonsløsninger.
– Verden var ikke forberedt på en storskala krig der hele landegrenser blir til frontlinjer, og hvor man må kunne knytte sammen mange ulike områder, sier han.
Leveransene til Sverige og Finland blir de første under den nordiske forsvarssamarbeidsavtalen NORDEFCO, som ble inngått i april. Utstyret skal være på plass innen årets slutt, opplyser Telenor.