Regjeringen kunngjorde søndag at Norge vil gi luftvernstøtte til Ukraina til en verdi av nesten 7 milliarder kroner (tilsvarende 695 millioner dollar). Leveransene skal skje i samarbeid med Tyskland og vil bli en del av en større felles satsing for å styrke Ukrainas evne til å beskytte seg mot russiske angrep.

– Sammen med Tyskland sørger vi nå for at Ukraina får tilført kraftige luftvernsystemer, sa statsminister Jonas Gahr Støre i en skriftlig uttalelse.

Avtalen innebærer at Norge og Tyskland går sammen om å finansiere to komplette Patriot-systemer, inkludert missiler. I tillegg vil Norge bidra til innkjøp av luftvernsradarer fra den tyske produsenten Hensoldt samt systemer fra den norske forsvarsbedriften Kongsberg Defence & Aerospace.