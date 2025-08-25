FORETNING & TEKNOLOGI
Norge lover luftvernpakke til Ukraina verdt nær 7 milliarder kroner
Systemene leveres i samarbeid med Tyskland for å styrke Kyivs forsvar.
Regjeringen kunngjorde søndag at Norge vil gi luftvernstøtte til Ukraina til en verdi av nesten 7 milliarder kroner (tilsvarende 695 millioner dollar). Leveransene skal skje i samarbeid med Tyskland og vil bli en del av en større felles satsing for å styrke Ukrainas evne til å beskytte seg mot russiske angrep.

– Sammen med Tyskland sørger vi nå for at Ukraina får tilført kraftige luftvernsystemer, sa statsminister Jonas Gahr Støre i en skriftlig uttalelse.

Avtalen innebærer at Norge og Tyskland går sammen om å finansiere to komplette Patriot-systemer, inkludert missiler. I tillegg vil Norge bidra til innkjøp av luftvernsradarer fra den tyske produsenten Hensoldt samt systemer fra den norske forsvarsbedriften Kongsberg Defence & Aerospace.

De to Patriot-batteriene, som landene allerede ble enige om å donere tidligere i sommer, befinner seg foreløpig i Tyskland. Ifølge regjeringens uttalelse skal de fraktes og settes i drift i Ukraina så raskt som praktisk mulig.

Den norske støtten markerer en av de største enkeltbidragene fra Norge til Ukrainas forsvar hittil. Samtidig fremhever regjeringen at satsingen både bidrar til å styrke Ukrainas forsvarsevne på kort sikt og til å sikre at norsk forsvarsindustri er en sentral del av Europas samlede innsats.

