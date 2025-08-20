VERDEN
1 min lesing
Steffen (29) savnet i Canada
En leteaksjon pågår i Canada etter nordmannen Steffen Skjøttelvik (29), som ikke kom tilbake fra en planlagt fjelltur.
Foto: Privat / TRT Norwegian
10 hours ago

I sommer startet Skjøttelvik på en omfattende tur med mål om å krysse Canada til fots. 29. juli forlot han Fort Severn i Ontario sammen med sine to hunder. Han skulle ha nådd York Factory i Manitoba fredag 15. august.

Da bare én av hundene dukket opp i York Factory, ble det klart at noe var galt, og Skjøttelvik ble meldt savnet. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) bekrefter overfor kanadiske medier at en leteaksjon pågår. Terrenget beskrives som krevende, og det er flere innsatsstyrker i området.

Familien har opprettet en Spleis for å samle inn penger til søket.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er savnet i Canada, og ambassaden yter konsulær bistand etter vanlig praksis, sier pressevakt Mariken Harbitz til TV 2.

TV 2 har forsøkt å få kontakt med både familien og kanadisk politi, men har foreløpig ikke lykkes.

