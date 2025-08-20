VERDEN
Russland gjorde 'nesten umiddelbare' innrømmelser under Trump-Putin-samtalene i Alaska, sier USAs utsending
Fredsbestrebelsene nådde et avansert stadium etter møtet mellom Trump og Putin og et oppfølgingsmøte mellom Trump, Zelenskyj og europeiske ledere i Washington.
Putin og Trump møttes i Alaska 15. august. / DPA
Russiske tjenestemenn gjorde innrømmelser “nesten umiddelbart” under forrige ukes høynivåmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska, uttalte USAs utsending Steve Witkoff tirsdag.

“Det ble gjort innrømmelser nesten umiddelbart fra russernes side i det første møtet i Alaska, og en del av det å få disse innrømmelsene var å finne ut om russerne var villige til å være mer imøtekommende,” sa Witkoff under et intervju med FOX News, uten å gå nærmere inn på detaljene rundt innrømmelsene.

Witkoff forklarte at diskusjonene i Anchorage fokuserte på å oppnå en langsiktig fredsavtale fremfor en midlertidig våpenhvile.

“Vi ble værende der en god stund fordi vi faktisk gjorde fremskritt med tanke på hvordan vi kunne komme frem til en fredsavtale. En våpenhvileavtale er veldig, veldig lett å bryte fordi den ikke inneholder alle nødvendige elementer,” sa han.

“Presidenten begynte å få en følelse under dette møtet i Alaska av at vi hadde mange av forutsetningene på plass for en fredsavtale, så hvorfor ikke forfølge en fullstendig fredsavtale?” la han til.

Viktige stridspunkter inkluderer angivelig potensielle landområdesbytter og sikkerhetsgarantier for Ukraina, der Kiev og europeiske ledere argumenterer for at enhver vei mot en fredsavtale må starte med en våpenhvile, mens USA og Russland går inn for en full fredsavtale.

