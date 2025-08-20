“Vi ble værende der en god stund fordi vi faktisk gjorde fremskritt med tanke på hvordan vi kunne komme frem til en fredsavtale. En våpenhvileavtale er veldig, veldig lett å bryte fordi den ikke inneholder alle nødvendige elementer,” sa han.

“Presidenten begynte å få en følelse under dette møtet i Alaska av at vi hadde mange av forutsetningene på plass for en fredsavtale, så hvorfor ikke forfølge en fullstendig fredsavtale?” la han til.

Viktige stridspunkter inkluderer angivelig potensielle landområdesbytter og sikkerhetsgarantier for Ukraina, der Kiev og europeiske ledere argumenterer for at enhver vei mot en fredsavtale må starte med en våpenhvile, mens USA og Russland går inn for en full fredsavtale.