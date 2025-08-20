Australia svarte på Israels statsminister Benjamin Netanyahus uttalelser etter at han kalte Australias statsminister Anthony Albanese for en "svak politiker som forrådte Israel," i den siste opptrappingen av spenningene mellom de to landene.
Innenriksminister Tony Burke uttalte at Netanyahus utbrudd viste at han var en "frustrert leder som slo tilbake."
"Styrke måles ikke i hvor mange mennesker du kan sprenge eller hvor mange barn du kan etterlate sultne," sa Burke til ABC.
"Det vi har sett med noen av handlingene de tar, er en fortsatt isolasjon av Israel fra verden, og det er heller ikke i deres interesse."
Uttalelsene kommer etter at Canberra kunngjorde forrige uke at de ville anerkjenne Palestina som en stat, og dermed slutte seg til land som Frankrike, Canada og Storbritannia.
Netanyahu reagerte kraftig og anklaget Albanese for å "forlate Australias jøder."
Forholdet mellom de to landene har forverret seg betydelig de siste dagene.
Visum tilbakekalt
Mandag kansellerte Australia visumet til den høyreekstreme israelske politikeren Simcha Rothman, med begrunnelsen at hans planlagte turné ville "skape splittelse."
Israel svarte tirsdag med å trekke tilbake visumene til australske diplomater som arbeider i den palestinske selvstyremyndigheten.
Netanyahus innlegg sent på kvelden på X (tidligere Twitter) la ytterligere bensin på bålet: "Historien vil huske Albanese for hva han er: En svak politiker som forrådte Israel og forlot Australias jøder."
Australia har lenge vært sett på som en nær venn av Israel, og Melbourne har tidligere vært hjem til den største per capita-samlingen av Holocaust-overlevende utenfor Israel.
Men folkemordet i Gaza har endret forholdet.
New Zealands statsminister Christopher Luxon uttalte forrige uke at Netanyahu hadde "mistet grepet," ettersom Israel finner seg stadig mer isolert internasjonalt.
New Zealand vurderer også å anerkjenne Palestina.
Forholdet mellom Australia og Israel var allerede anstrengt etter en bølge av antisemittiske angrep i Sydney og Melbourne sent i fjor.