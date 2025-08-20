Australia svarte på Israels statsminister Benjamin Netanyahus uttalelser etter at han kalte Australias statsminister Anthony Albanese for en "svak politiker som forrådte Israel," i den siste opptrappingen av spenningene mellom de to landene.

Innenriksminister Tony Burke uttalte at Netanyahus utbrudd viste at han var en "frustrert leder som slo tilbake."

"Styrke måles ikke i hvor mange mennesker du kan sprenge eller hvor mange barn du kan etterlate sultne," sa Burke til ABC.

"Det vi har sett med noen av handlingene de tar, er en fortsatt isolasjon av Israel fra verden, og det er heller ikke i deres interesse."

Uttalelsene kommer etter at Canberra kunngjorde forrige uke at de ville anerkjenne Palestina som en stat, og dermed slutte seg til land som Frankrike, Canada og Storbritannia.

Netanyahu reagerte kraftig og anklaget Albanese for å "forlate Australias jøder."

Forholdet mellom de to landene har forverret seg betydelig de siste dagene.

Visum tilbakekalt