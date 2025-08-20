Ti dager etter at han første gang ble pågrepet av politiet i august i fjor, publiserte han en beklagelse der han skrev at han hadde utøvd vold og ødelagt eiendeler i en leilighet mens han var påvirket av alkohol og kokain.
Innlegget vakte stor oppsikt, ikke minst fordi Høiby var åpen om sine rusproblemer. Han skrev at han hadde strevd med rusmiddelbruk over lengre tid, hadde vært i behandling tidligere, og ønsket å starte opp igjen behandlingen.
Tiltalt for grove lovbrudd
Mandag ble det kjent at Høiby er tiltalt for 32 lovbrudd. Blant de alvorligste punktene er fire voldtekter og omfattende mishandling av ekskjæresten Nora Haukland (28). Disse forholdene nekter han straffskyld for.
Forsvarerne har sagt at de sammen med klienten skal gå nøye gjennom tiltalen før de gir detaljerte svar på hvordan han stiller seg. Offentligheten vet likevel at Høiby erkjenner vold mot ekskjæresten sin natt til 4. august i fjor, skadeverk på hennes eiendeler, samt at han sendte en trusselmelding til en annen mann.
Ingen tiltale for narkotikabruk
Selv om Høiby selv har sagt at han handlet i kokainrus, har han ikke blitt tiltalt for narkotikabruk. Statsadvokat Sturla Henriksbø forklarer at dette følger retningslinjene fra Riksadvokaten, hvor rusmisbrukere ikke skal straffes for egen bruk. Han presiserte samtidig at Høiby ikke er behandlet verken mildere eller strengere enn andre fordi han har tilknytning til kongefamilien.
Ved en annen pågripelse ble det funnet marihuana, men heller ikke her ble det opprettet straffesak.
Rehabilitering og opphold i London
Høiby ble i november i fjor varetektsfengslet en uke. Etter løslatelsen dro han til London sammen med moren, kronprinsesse Mette-Marit, for å starte rehabilitering. Hvordan behandlingen har gått, ønsker hans nåværende forsvarere ikke å kommentere før rettssaken.
Flere fornærmede, men mange saker henlagt
Totalt 16 kvinner har hatt status som fornærmet i løpet av etterforskningen, men i tiltalen er det seks kvinner som står igjen, i tillegg til to politibetjenter og en mann som skal ha blitt truet. Sakene til de øvrige kvinnene er henlagt enten på grunn av foreldelse eller mangel på bevis.
Statsadvokaten opplyser at en forvaringsdom ikke vurderes som aktuelt, siden det er et høyt beviskrav for å bruke en slik reaksjon. Han understreker at retten kun kan dømme for de forholdene som faktisk kan bevises.
Høiby ble tilbudt å gjennomføre en personundersøkelse under etterforskningen, men avslo. Rettssaken er ventet å starte i midten av januar og vil trolig vare i rundt seks uker.