Ti dager etter at han første gang ble pågrepet av politiet i august i fjor, publiserte han en beklagelse der han skrev at han hadde utøvd vold og ødelagt eiendeler i en leilighet mens han var påvirket av alkohol og kokain.

Innlegget vakte stor oppsikt, ikke minst fordi Høiby var åpen om sine rusproblemer. Han skrev at han hadde strevd med rusmiddelbruk over lengre tid, hadde vært i behandling tidligere, og ønsket å starte opp igjen behandlingen.

Tiltalt for grove lovbrudd

Mandag ble det kjent at Høiby er tiltalt for 32 lovbrudd. Blant de alvorligste punktene er fire voldtekter og omfattende mishandling av ekskjæresten Nora Haukland (28). Disse forholdene nekter han straffskyld for.

Forsvarerne har sagt at de sammen med klienten skal gå nøye gjennom tiltalen før de gir detaljerte svar på hvordan han stiller seg. Offentligheten vet likevel at Høiby erkjenner vold mot ekskjæresten sin natt til 4. august i fjor, skadeverk på hennes eiendeler, samt at han sendte en trusselmelding til en annen mann.

Ingen tiltale for narkotikabruk

Selv om Høiby selv har sagt at han handlet i kokainrus, har han ikke blitt tiltalt for narkotikabruk. Statsadvokat Sturla Henriksbø forklarer at dette følger retningslinjene fra Riksadvokaten, hvor rusmisbrukere ikke skal straffes for egen bruk. Han presiserte samtidig at Høiby ikke er behandlet verken mildere eller strengere enn andre fordi han har tilknytning til kongefamilien.