Dersom Ap fortsetter i regjering etter stortingsvalget 8. september, vil Jens Stoltenberg fortsette som finansminister. Dette melder TV 2.

Støre og Stoltenberg ble observert sammen i en uformell setting, hvor de nøt kald drikke og utsikten mot Finansdepartementet. Statsministeren uttrykte stor tilfredshet med Stoltenbergs innsats i regjeringen siden hans comeback for snart et halvt år siden.

– Jens Stoltenberg er en dyktig finansminister og en viktig ressurs for regjeringen, sier Støre til TV 2. Han bekreftet at det ikke foreligger noen sluttdato for Stoltenberg i regjeringen, og understreket at dersom Ap fortsetter som ledende parti, vil Stoltenberg også gjøre det.

Finansministeren selv tar valgløftet med ro.

– Det er hyggelig å få tillit fra statsministeren. Men det er folket som avgjør hvem som får danne regjering og hvem som sitter i regjeringen, sier Stoltenberg til TV 2. Han gjentok samtidig sin motivasjon for å fortsette dersom Ap får fortsette etter valget.

Siden Stoltenbergs tilbakekomst har Arbeiderpartiet sett en betydelig økning i oppslutningen på meningsmålingene, noe som har gitt ny kraft til valgkampen. Støre mener Stoltenbergs rolle har vært uvurderlig, ikke bare nasjonalt, men også i internasjonale forhandlinger som tollspørsmål.

– Jens bidrar med sin solide erfaring og trygghet. Han er en verdifull kollega, og det styrker hele regjeringen, sier Støre.

Med valget rett rundt hjørnet står Arbeiderpartiet med et sterkt lag, og det gjenstår å se om velgerne ønsker å gi Støre og Stoltenberg enda fire år i regjering.