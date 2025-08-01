Elon Musk har kanskje falt i unåde i Washington DC, men i det han forsøker å bygge et nytt politisk parti, forblir hans innflytelse på X – hvor han har den mest fulgte kontoen – ukontrollert.

Han har brukt sin enorme rekkevidde til å dyrke frem hardt høyreorienterte politikere og aktivister over hele Europa, ifølge en analyse av offentlige data fra Associated Press.

Det har også skapt bekymring i Europa om utenlandsk innblanding – ikke fra Russland eller Kina, men fra USA.

Associated Press analyserte mer enn 20 000 innlegg, som ble samlet inn av Bright Data, over en treårsperiode fra et utvalg av 11 europeiske personer som hadde betydelige interaksjoner med Musk og som ofte fremmer en hardt høyreorientert politisk eller sosial agenda.

Et spill av retweets

Musk har stor makt til å styre oppmerksomheten på X. Siden han kjøpte Twitter i oktober 2022, har Elon Musks følgere mer enn doblet seg, til over 220 millioner. Ingen annen stor konto har vist så høy eller jevn vekst.

Kontoene Musk har promotert er en del av en voksende global allianse av nasjonalistiske partier og individer som er forent i en felles sak for å stoppe migrasjon, omstøte progressive politiske tiltak og fremme en absolutt visjon om ytringsfrihet.

Flere av kontoene AP analyserte tilhører personer som har blitt anklaget for ulovlig oppførsel i sine egne land.