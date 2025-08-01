POLITIKK
Slik har Elon Musk styrket Europas høyreekstreme
Musk utøver betydelig politisk innflytelse på X, ved å styrke høyreradikale politikere og aktivister i Europa ved å øke deres rekkevidde og antall følgere på nett.
Musk opptrer som en maktperson på plattformen han kjøpte i 2022 for 44 milliarder dollar. / Reuters
1 أغسطس 2025

Elon Musk har kanskje falt i unåde i Washington DC, men i det han forsøker å bygge et nytt politisk parti, forblir hans innflytelse på X – hvor han har den mest fulgte kontoen – ukontrollert.

Han har brukt sin enorme rekkevidde til å dyrke frem hardt høyreorienterte politikere og aktivister over hele Europa, ifølge en analyse av offentlige data fra Associated Press.

Det har også skapt bekymring i Europa om utenlandsk innblanding – ikke fra Russland eller Kina, men fra USA.

Associated Press analyserte mer enn 20 000 innlegg, som ble samlet inn av Bright Data, over en treårsperiode fra et utvalg av 11 europeiske personer som hadde betydelige interaksjoner med Musk og som ofte fremmer en hardt høyreorientert politisk eller sosial agenda.

Et spill av retweets

Musk har stor makt til å styre oppmerksomheten på X. Siden han kjøpte Twitter i oktober 2022, har Elon Musks følgere mer enn doblet seg, til over 220 millioner. Ingen annen stor konto har vist så høy eller jevn vekst.

Kontoene Musk har promotert er en del av en voksende global allianse av nasjonalistiske partier og individer som er forent i en felles sak for å stoppe migrasjon, omstøte progressive politiske tiltak og fremme en absolutt visjon om ytringsfrihet.

Flere av kontoene AP analyserte tilhører personer som har blitt anklaget for ulovlig oppførsel i sine egne land.

Tommy Robinson, en anti-immigrant agitator i Storbritannia, ble i oktober dømt til 18 måneders fengsel for å ha brutt en rettsordre som hindret ham i å komme med ærekrenkende påstander mot en syrisk flyktning.

Bjoern Hoecke, en politiker fra Tysklands Alternative für Deutschland (AfD) parti, ble i fjor dømt for bevisst å ha brukt et nazi-slagord i en tale.

Italiensk visestatsminister Matteo Salvini ble i desember frikjent for anklager om ulovlig tilbakeholdelse av 100 migranter om bord på et humanitært redningsskip.

Andre personer som Musk har fremmet inkluderer:

  • Alice Weidel, som bidro til å lede Tysklands Alternative für Deutschland (AfD) parti til dets beste valgresultat i år

  • Eva Vlaardingerbroek, en nederlandsk influenser kjent som «den høyreekstreme skjoldmøyen»

  • Naomi Seibt, en tysk aktivist kalt «anti-Greta Thunberg», som nå lever i det som tilsvarer politisk eksil i Washington DC

  • Rubén Pulido og Foro Madrid, begge assosiert med Spanias populistiske Vox-parti

  • Fidias Panayioutou, en politiker fra den gresk-kypriotiske administrasjonen i Sør-Kypros, som også har tatt til orde for Musks selskaper

    Disse kontoene fikk til sammen omtrent 5 millioner følgere fra det tidspunktet Musk overtok Twitter i oktober 2022 til og med januar i år.

