Nordisk-baltiske ledere: Står fast i støtten til Ukraina
16. August (Reuters) – Lederne for åtte nordiske og baltiske land understreket lørdag at de fortsatt står helhjertet bak Ukraina, samt bak initiativene til USAs president Donald Trump for å få en slutt på Russlands aggresjon.
USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Osaka. / Reuters
18 Agosti 2025

Statslederne fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige uttalte i en felles erklæring at en varig fred mellom Ukraina og Russland forutsetter våpenhvile og troverdige sikkerhetsgarantier for Ukraina.

«Vi ønsker president Trumps vilje til å bidra til sikkerhetsgarantier velkommen. Det må ikke legges begrensninger på Ukrainas forsvarsevne eller på landets samarbeid med andre stater,» het det i uttalelsen.

Trump har på sin side sagt at han og Putin er enige om å søke en fredsavtale uten at en våpenhvile nødvendigvis må komme først – et avvik fra det kravet Ukraina og europeiske allierte, med støtte fra USA, hittil har stått fast på.

KILDE:REUTERS
