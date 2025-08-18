18 Agosti 2025
Statslederne fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige uttalte i en felles erklæring at en varig fred mellom Ukraina og Russland forutsetter våpenhvile og troverdige sikkerhetsgarantier for Ukraina.
«Vi ønsker president Trumps vilje til å bidra til sikkerhetsgarantier velkommen. Det må ikke legges begrensninger på Ukrainas forsvarsevne eller på landets samarbeid med andre stater,» het det i uttalelsen.
Trump har på sin side sagt at han og Putin er enige om å søke en fredsavtale uten at en våpenhvile nødvendigvis må komme først – et avvik fra det kravet Ukraina og europeiske allierte, med støtte fra USA, hittil har stått fast på.
KILDE:REUTERS