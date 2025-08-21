Akkurat nå ligger den borgerlige siden an til 85 mandater, mens de rødgrønne har 84, ifølge et gjennomsnitt av nasjonale målinger samlet av nettstedet Pollofpolls.
Tallene bygger på åtte nasjonale undersøkelser gjennomført i august, med totalt 8352 respondenter. Seks av målingene gir rødgrønt flertall, mens to viser borgerlig flertall. NRKs siste måling i august ga rødgrønn side 93 mandater og borgerlig 76.
Små bevegelser kan avgjøre
Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning beskriver situasjonen som svært uvanlig.
– Det er sjelden vi ser et valg så jevnt. Små bevegelser blant velgerne kan bli avgjørende for hvem som får flertallet, sier Bergh til NRK.
Småpartiene har en særlig viktig rolle i norsk politikk, ifølge Bergh. Dersom et parti kommer over eller under sperregrensen på 4 prosent, kan det tippe balansen mellom blokkene. Sperregrensen sikrer at mindre partier får representasjon gjennom utjevningsmandater, slik at resultatet på Stortinget blir mer proporsjonalt.
KrF i toppform
KrF-leder Dag Inge Ulstein møtte NRK under valgkampen i Sandvikvåg og kunne glede seg over flere målinger som viser partiet over sperregrensen.
– Vi fokuserer på politikk som familie, eldreomsorg og verdiskaping. Det er viktig for oss at KrF er over sperregrensen for at det skal bli regjeringsskifte, sier Ulstein.
Bergh understreker at både KrF og Venstre på borgerlig side, samt Miljøpartiet de Grønne på rødgrønn side, kan få avgjørende betydning for valget.
Frp og taktisk stemmegivning
Frp-leder Sylvi Listhaug mener målingene viser at valgkampen blir ekstremt jevn.
– Nå må vi prioritere kjerneoppgavene som eldreomsorg og skole, samt redusere skatter og avgifter, sier Listhaug.
Miljøpartiet de Grønne har oppfordret velgere til taktisk stemmegivning for å komme over sperregrensen og sikre flertall for rødgrønn side. Bergh påpeker at småpartiene dermed får en rolle som er større enn deres størrelse, noe som kan kritiseres, men som også styrker mangfoldet i demokratiet.
Arbeiderpartiet forbereder seg på jevnt valg
Nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, tar det med ro at borgerlig side nå ligger ett mandat foran rødgrønn på gjennomsnittet av målingene.
– Dette valget blir jevnt. Vi jobber hver dag for å vise hvordan Arbeiderpartiet kan sikre økonomisk trygghet, kortere ventetider i sykehusene og god opplæring i skolen, sier Vestre.
Han legger til at MDG ligger under sperregrensen på flere målinger, og at småpartienes plassering kan få stor betydning for valgresultatet.
– Vi har to mål: Å bli størst og å sikre 85 mandater for rødgrønn side, avslutter Vestre.