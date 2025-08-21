Akkurat nå ligger den borgerlige siden an til 85 mandater, mens de rødgrønne har 84, ifølge et gjennomsnitt av nasjonale målinger samlet av nettstedet Pollofpolls.

Tallene bygger på åtte nasjonale undersøkelser gjennomført i august, med totalt 8352 respondenter. Seks av målingene gir rødgrønt flertall, mens to viser borgerlig flertall. NRKs siste måling i august ga rødgrønn side 93 mandater og borgerlig 76.

Små bevegelser kan avgjøre

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning beskriver situasjonen som svært uvanlig.

– Det er sjelden vi ser et valg så jevnt. Små bevegelser blant velgerne kan bli avgjørende for hvem som får flertallet, sier Bergh til NRK.

Småpartiene har en særlig viktig rolle i norsk politikk, ifølge Bergh. Dersom et parti kommer over eller under sperregrensen på 4 prosent, kan det tippe balansen mellom blokkene. Sperregrensen sikrer at mindre partier får representasjon gjennom utjevningsmandater, slik at resultatet på Stortinget blir mer proporsjonalt.

KrF i toppform

KrF-leder Dag Inge Ulstein møtte NRK under valgkampen i Sandvikvåg og kunne glede seg over flere målinger som viser partiet over sperregrensen.

– Vi fokuserer på politikk som familie, eldreomsorg og verdiskaping. Det er viktig for oss at KrF er over sperregrensen for at det skal bli regjeringsskifte, sier Ulstein.