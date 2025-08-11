Han avviste samtidig en total uttrekning av fondets investeringer i israelske selskaper som følge av krigen i Gaza.
Selve fondet sier de vil komme med en oppdatering om sine investeringer i Israel førstkommende tirsdag. Denne uken startet regjeringen en hasterevurdering av investeringene, etter etiske bekymringer knyttet til konflikten i Gaza og den israelske okkupasjonen av Vestbredden.
Stoltenberg uttalte at det vil komme flere tiltak over tid, men at det som kan gjøres raskt, skal gjøres raskt. Han ville ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak det blir, men understreket at det ikke vil bli en fullstendig avvikling av alle investeringer i israelske selskaper. "Hvis vi gjorde det, ville det bety at vi trekker oss ut bare fordi selskapene er israelske," sa han.
Bakgrunnen for gjennomgangen er blant annet lokale nyhetsrapporter om at fondet har kjøpt aksjer i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines, som leverer tjenester til Israels forsvar, blant annet vedlikehold av jagerfly. Dette har skapt debatt i Norge i forkant av stortingsvalget 8. september.
Fondets etiske råd, som følger opp at investeringene følger Stortingets etiske retningslinjer, innrømmet onsdag at de burde ha vurdert Bet Shemesh til mulig utfasing tidligere. Bet Shemesh selv har ikke besvart forespørsler om kommentar.
En annen sak som diskuteres, er fondets bruk av eksterne forvaltere for noen av investeringene sine. Stoltenberg bekreftet at Bet Shemesh-investeringen har vært håndtert av en ekstern forvalter, men han oppga ikke hvem.
Oljefondet har ifølge sine egne tall investeringer i 65 israelske selskaper til en verdi av rundt 1,95 milliarder dollar ved utgangen av 2024. I løpet av det siste året har fondet solgt seg ut av et israelsk energiselskap og et telekomselskap, og fondets etiske råd vurderer nå om de skal selge seg ut av aksjer i fem banker.
Pro-palestinske grupper mener dette ikke er nok, og krever at fondet trekker seg helt ut av alle israelske selskaper. Stortinget avviste i juni et forslag om at fondet skal trekke seg ut av alle selskaper som driver virksomhet i de okkuperte palestinske områdene.