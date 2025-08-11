Han avviste samtidig en total uttrekning av fondets investeringer i israelske selskaper som følge av krigen i Gaza.

Selve fondet sier de vil komme med en oppdatering om sine investeringer i Israel førstkommende tirsdag. Denne uken startet regjeringen en hasterevurdering av investeringene, etter etiske bekymringer knyttet til konflikten i Gaza og den israelske okkupasjonen av Vestbredden.

Stoltenberg uttalte at det vil komme flere tiltak over tid, men at det som kan gjøres raskt, skal gjøres raskt. Han ville ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak det blir, men understreket at det ikke vil bli en fullstendig avvikling av alle investeringer i israelske selskaper. "Hvis vi gjorde det, ville det bety at vi trekker oss ut bare fordi selskapene er israelske," sa han.

Bakgrunnen for gjennomgangen er blant annet lokale nyhetsrapporter om at fondet har kjøpt aksjer i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines, som leverer tjenester til Israels forsvar, blant annet vedlikehold av jagerfly. Dette har skapt debatt i Norge i forkant av stortingsvalget 8. september.