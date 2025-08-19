Australia har kalt Israels beslutning om å kansellere visumene til australske representanter til Den palestinske selvstyremyndigheten for «uberettiget».

I en uttalelse sa utenriksminister Penny Wong at den israelske avgjørelsen er en «uberettiget reaksjon» på Australias beslutning om å anerkjenne Palestina. Hun bekreftet landets standpunkt om å fortsette å samarbeide med partnere og bidra til internasjonalt momentum for en tostatsløsning, en våpenhvile i Gaza og frigjøring av gislene.

Hennes uttalelse kom etter at Israel mandag kansellerte visumene til australske representanter til Den palestinske selvstyremyndigheten som svar på Australias beslutning om å anerkjenne en palestinsk stat og nekte innreise for en høyreekstrem israelsk politiker.

Wong lovet at Australia vil beskytte sine lokalsamfunn og sikre alle australiere mot hat og skade. Mandag kansellerte den australske regjeringen visumet til lederen av Knessets komité for konstitusjon, lov og rettferdighet, MK Simcha Rotman, og nektet ham innreise til landet i tre år på grunn av hans åpne støtte til å fordrive palestinere fra Gaza og hans uttalelser om at palestinske barn er Israels «fiender».