KRIG I GAZA
2 min lesing
Australia kaller Israels beslutning om å kansellere visum for landets representanter 'uberettiget'
Utenriksminister Penny Wong sier at Netanyahu-regjeringen isolerer Israel og undergraver internasjonale innsatser for fred og tostatsløsningen.
Australia kaller Israels beslutning om å kansellere visum for landets representanter 'uberettiget'
Australia refser Israel etter at diplomaters visum ble tilbakekalt / Reuters
il y a 17 heures

Australia har kalt Israels beslutning om å kansellere visumene til australske representanter til Den palestinske selvstyremyndigheten for «uberettiget».

I en uttalelse sa utenriksminister Penny Wong at den israelske avgjørelsen er en «uberettiget reaksjon» på Australias beslutning om å anerkjenne Palestina. Hun bekreftet landets standpunkt om å fortsette å samarbeide med partnere og bidra til internasjonalt momentum for en tostatsløsning, en våpenhvile i Gaza og frigjøring av gislene.

Hennes uttalelse kom etter at Israel mandag kansellerte visumene til australske representanter til Den palestinske selvstyremyndigheten som svar på Australias beslutning om å anerkjenne en palestinsk stat og nekte innreise for en høyreekstrem israelsk politiker.

Wong lovet at Australia vil beskytte sine lokalsamfunn og sikre alle australiere mot hat og skade. Mandag kansellerte den australske regjeringen visumet til lederen av Knessets komité for konstitusjon, lov og rettferdighet, MK Simcha Rotman, og nektet ham innreise til landet i tre år på grunn av hans åpne støtte til å fordrive palestinere fra Gaza og hans uttalelser om at palestinske barn er Israels «fiender».

Anbefalt

I november 2024 nektet Australia også visum til tidligere israelsk innenriks- og justisminister Ayelet Shaked på grunn av hennes støtte til ulovlig bosettingsbygging på den okkuperte Vestbredden.

Australia planlegger å anerkjenne palestinsk statlighet neste måned under FNs generalforsamling. Flere land, inkludert Frankrike, Storbritannia, Malta, Canada og Portugal, har kunngjort planer om å anerkjenne den palestinske staten under møtene i New York i september.

Anerkjennelsen kommer samtidig som Israel har fortsatt en brutal offensiv mot Palestina i Gaza, hvor over 62 000 mennesker har blitt drept siden oktober 2023.

I november i fjor utstedte Den internasjonale straffedomstolen arrestordrer for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Israel står også overfor en folkemordssak ved Den internasjonale domstolen for sin krigføring mot enklaven.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us