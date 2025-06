Syria har gjennomført sin første internasjonale banktransaksjon via SWIFT-systemet siden utbruddet av den 14 år lange borgerkrigen, sa sentralbanksjefen torsdag. Dette er en milepæl i Syrias forsøk på å reintegrere seg i det globale finanssystemet.

Sentralbanksjef Abdelkader Husriyeh fortalte Reuters i Damaskus at en direkte kommersiell transaksjon hadde blitt gjennomført fra en syrisk til en italiensk bank på søndag, og at transaksjoner med amerikanske banker kan begynne innen få uker.

"Døren er nå åpen for flere slike transaksjoner," sa han.

Syriske banker ble i stor grad avskåret fra verden under borgerkrigen etter at Bashar al Assad slo ned på anti-regime protester i 2011, noe som førte til at vestlige stater innførte sanksjoner, inkludert mot Syrias sentralbank.

Syrias regimeleder Assad ble avsatt i en lynoffensiv av opprørere i fjor, og Syria har siden tatt skritt for å gjenopprette internasjonale forbindelser, som kulminerte i et møte i mai mellom interimpresident Ahmed al Sharaa og USAs president Donald Trump i Riyadh.

USA lettet deretter sanksjonene betydelig, og noen i Kongressen presser på for at de skal oppheves fullstendig. Europa har kunngjort slutten på sitt økonomiske sanksjonsregime.

Gjenforene Syria banker med verden

Syria trenger å foreta overføringer med vestlige finansinstitusjoner for å bringe inn store summer til gjenoppbygging og for å sparke i gang en krigsherjet økonomi som har gjort ni av ti mennesker fattige, ifølge FN.

Husriyeh ledet et virtuelt møte på høyt nivå onsdag, som samlet syriske banker, flere amerikanske banker og amerikanske tjenestemenn, inkludert Washingtons Syria-utsending Thomas Barrack.

Møtet hadde som mål å fremskynde gjenoppkoblingen av Syrias banksystem til det globale finanssystemet, og Husriyeh utvidet en formell invitasjon til amerikanske banker om å gjenopprette korrespondentbankforbindelser.

"Vi har to klare mål: å få amerikanske banker til å opprette representasjonskontorer i Syria og å få transaksjoner til å gjenopptas mellom syriske og amerikanske banker. Jeg tror sistnevnte kan skje i løpet av få uker," fortalte Husriyeh til Reuters.

Blant bankene som ble invitert til onsdagens konferanse var JP Morgan, Morgan Stanley og Citibank, selv om det ikke umiddelbart var klart hvem som deltok.