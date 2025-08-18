Oppgangen kom etter at USAs president Donald Trump advarte om «alvorlige konsekvenser» dersom samtalene hans med Russlands president Vladimir Putin om Ukraina ikke fører fram. I tillegg bidro forventninger om et mulig amerikansk rentekutt neste måned til optimisme om økt etterspørsel etter olje.

Sentralbanker, som den amerikanske Federal Reserve, bruker renten til å styre inflasjonen. Lavere renter reduserer lånekostnader og kan stimulere økonomien – noe som ofte øker oljeforbruket.

Brent-oljen steg med 1,21 dollar (1,8 %) til 66,84 dollar fatet, mens amerikansk WTI-olje økte med 1,31 dollar (2,1 %) til 63,96 dollar fatet. Dette var første gang på tre dager at begge referanseprisene tok seg ut av et teknisk oversolgt nivå, og Brent nådde sitt høyeste sluttkurs siden 6. august. Tidligere i uken var prisene på sitt laveste siden begynnelsen av juni, blant annet på grunn av svake lager- og produksjonsdata fra både USAs energimyndigheter og Det internasjonale energibyrået.

Trump uttalte torsdag at han mener Putin kan være villig til å inngå en avtale om å stanse krigen i Ukraina, etter at den russiske presidenten antydet mulighet for kompromiss før toppmøtet i Alaska. Dagen før hadde Trump imidlertid truet med «alvorlige konsekvenser» dersom Putin ikke går med på fred, uten å utdype. Han har tidligere advart om nye økonomiske sanksjoner dersom fredsforhandlingene på fredag mislykkes.