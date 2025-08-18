KLIMA & MILJØ
2 min lesing
Klimaaktivister aksjonerer mot Equinor på Mongstad
Mandag innledet miljøbevegelsen Extinction Rebellion en storaksjon mot Equinors raffineri på Mongstad i Hordaland. Rundt 150 personer deltar, blant dem den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.
Miljøaktivist Greta Thunberg / Reuters
August 18, 2025

– Vi er cirka 150 her nå, fordelt på flere steder, men hovedblokaden er ved hovedinngangen til raffineriet, sier Milla Haugen til VG.

Politiet er til stede og opplyser at flere av demonstrantene tok seg ut på sjøen i fem kajakker og en mindre båt. Klokken 11.12 meldte Vest politidistrikt at de hadde eskortert dem ut av sikkerhetssonen med hjelp fra politibåt og Kystvakten. Totalt ti personer er anmeldt for brudd på sikkerhetsbestemmelsene, noe politiet begrunner med fare for liv og helse.

Ifølge Haugen planlegger aktivistene å blokkere raffineriet både til lands og til vanns. – Vi ønsker å bli her i flere dager, men har ikke bestemt hvor lenge. Vi kommer med oppdatering klokken 10, sier hun.

Extinction Rebellion er kjent for aksjoner rettet mot virksomheter de mener bidrar til klimaødeleggelse.

Anbefalt

Equinors reaksjon
Equinor opplyser at de var forberedt på aksjonen. Søndag ble ansatte ved Sture, Kollsnes og Mongstad anbefalt å ha hjemmekontor mandag dersom det var mulig.

– Vi har iverksatt tiltak som sikrer at driften kan opprettholdes, men oppfordret rundt 200 ansatte til å jobbe hjemmefra, sier Ellen Maria Skjelsbæk, pressekontakt for Equinors landanlegg. Hun understreker at selskapet har dialog med politiet, og legger til: – Vi har erfaring med slike situasjoner og støtter både ytringsfriheten og retten til å demonstrere.

Aurora deltar
I tillegg til blokaden blir det også kulturelle innslag. Artisten Aurora skal opptre for aksjonistene klokken 14.00, opplyser Extinction Rebellion i en pressemelding. – Hun vil sitte sammen med oss når vi stenger ned Mongstad, sier talsperson Jonas Kittelsen.

