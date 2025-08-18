– Vi er cirka 150 her nå, fordelt på flere steder, men hovedblokaden er ved hovedinngangen til raffineriet, sier Milla Haugen til VG.

Politiet er til stede og opplyser at flere av demonstrantene tok seg ut på sjøen i fem kajakker og en mindre båt. Klokken 11.12 meldte Vest politidistrikt at de hadde eskortert dem ut av sikkerhetssonen med hjelp fra politibåt og Kystvakten. Totalt ti personer er anmeldt for brudd på sikkerhetsbestemmelsene, noe politiet begrunner med fare for liv og helse.

Ifølge Haugen planlegger aktivistene å blokkere raffineriet både til lands og til vanns. – Vi ønsker å bli her i flere dager, men har ikke bestemt hvor lenge. Vi kommer med oppdatering klokken 10, sier hun.

Extinction Rebellion er kjent for aksjoner rettet mot virksomheter de mener bidrar til klimaødeleggelse.