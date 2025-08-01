President Donald Trump har iverksatt nye tollsatser mot flere av sine handelspartnere, noe som markerer starten på en ny fase med økende handelskonflikter.

Blant landene som rammes er viktige eksportører til USA som Taiwan og Canada. Sistnevnte, som tradisjonelt har vært en nær alliert og viktig handelspartner for USA, får nå en straffetoll på hele 35 prosent.

India rammes med 25 prosent toll, mens Sveits får en høy tollsats på 39 prosent.

Ifølge Det hvite hus vil Norge få en tollsats på 15 prosent.

Næringsminister Cecilie Myrseth sier natt til fredag at Norge fortsatt er i dialog med amerikanske myndigheter for å forsøke å komme frem til en handelsavtale.

– Vi har hatt både konstruktive og krevende samtaler, men vi er ikke i mål ennå og fortsetter dialogen, uttaler Myrseth.

De nye tollsatsene, som ble kunngjort i april, trer i kraft 7. august. Fristen er satt for å gi amerikanske tollmyndigheter tid til å innføre endringene.

Tiltakene rammer flere land

Trump-administrasjonen begrunner tolløkningen med et ønske om å redusere USAs handelsunderskudd, som ifølge dem utgjør en alvorlig trussel mot landets økonomi og sikkerhet.

Tollene skal også bidra til å øke statens inntekter, og er en del av Trumps plan om å finansiere store skattekutt gjennom importavgifter.

Tollnivåene varierer mye mellom landene. For eksempel får Syria den høyeste satsen på 41 prosent, mens land som Israel, Tyrkia, Venezuela og Kamerun får 15 prosent.

Laks og olje påvirkes