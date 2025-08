USAs president Donald Trump advarte Canada tidlig torsdag om at en handelsavtale ville bli «veldig vanskelig» etter at Ottawa kunngjorde sin støtte til palestinsk statsskap.

«Wow! Canada har nettopp kunngjort at de støtter statsskap for Palestina. Det vil gjøre det veldig vanskelig for oss å inngå en handelsavtale med dem. Oh, Canada!!!», skrev Trump på Truth Social.

Trumps uttalelser kom etter at Canadas statsminister Mark Carney onsdag kunngjorde at landet vil anerkjenne Palestina som en stat i september, med henvisning til den «uutholdelige» humanitære situasjonen i Gaza.

«Canada har til hensikt å anerkjenne staten Palestina under den 80. sesjonen av FNs generalforsamling i september 2025,» sa Carney under en pressekonferanse i Ottawa etter å ha ledet et virtuelt regjeringsmøte.