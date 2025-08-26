Den kanadiske fotojournalisten Valerie Zink kunngjorde på sin personlige Facebook-side at hun trekker seg fra nyhetsbyrået Reuters etter åtte år som frilanser. Hun uttalte at hun ikke lenger kan jobbe for et byrå hun anklager for å «rettferdiggjøre og muliggjøre» Israels systematiske drap på journalister i Gaza.

Zink, som har fått sitt arbeid publisert i blant annet New York Times, Al Jazeera og flere medier i Nord-Amerika, Europa og Asia, hevdet at Reuters’ dekning har bidratt til forholdene som har ført til at 246 journalister er drept siden Israel startet sine angrep på Gaza i oktober 2023.

Hun trakk frem saken om Anas al-Sharif, den Pulitzer-prisvinnende Al Jazeera-korrespondenten som ble drept sammen med sitt team i Gaza by 10. august.

«Reuters valgte å publisere Israels fullstendig grunnløse påstand om at Al-Sharif var en Hamas-operatør – en av utallige løgner som mediehus som Reuters har pliktoppfyllende gjentatt og gitt legitimitet,» skrev Zink.

Opprettholde Israels propaganda

Hun kritiserte også Reuters’ respons på drapet av deres egne ansatte. Mandag ble kameramannen Hossam al-Masri drept sammen med 20 andre i et israelsk angrep på Nasser-sykehuset. Zink beskrev det som et «dobbeltangrep» – et første angrep på et sivilt mål etterfulgt av et andre angrep rettet mot helsepersonell, redningsarbeidere og journalister.

«Vestlige medier er direkte ansvarlige for å skape forholdene som gjør dette mulig,» sa hun og siterte journalisten Jeremy Scahills kritikk om at «alle store mediehus – fra New York Times til Reuters – har fungert som transportbånd for israelsk propaganda, ved å sanitere krigsforbrytelser og dehumanisere ofre.»

Zink hevdet at ved å gjenta israelske militære påstander uten verifisering, har vestlige medier «gjort det mulig å drepe flere journalister på to år på en liten landstripe enn i første verdenskrig, andre verdenskrig, Korea, Vietnam, Afghanistan, Jugoslavia og Ukraina til sammen.»

Hun anklaget Reuters for å ha forlatt al-Sharif selv etter at han vant dem en Pulitzer-pris. «Det fikk dem ikke til å forsvare ham da israelske styrker satte ham på en dødsliste … eller da han ba om beskyttelse etter at en israelsk talsmann offentlig truet ham. Det fikk dem heller ikke til å rapportere ærlig om hans død da han ble jaktet på og drept uker senere,» sa hun.

Zink uttalte at hun ikke lenger kan bære sitt Reuters-pressekort uten «dyp skam og sorg.» Hun lovet å omdirigere sitt arbeid til ære for Gazas journalister, som hun kalte «de modigste og beste som noen gang har levd.»