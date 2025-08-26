Brasil har nektet å godkjenne utnevnelsen av en ny israelsk ambassadør til landet, noe som har ført til at Israel har nedgradert sine diplomatiske forbindelser med det latinamerikanske landet og bekreftet president Luiz Inácio Lula da Silvas status som "persona non grata", ifølge israelske medier. Dette har ytterligere forverret den diplomatiske krisen mellom de to landene.
Lula da Silva nektet mandag å godkjenne Gali Dagan, tidligere ambassadør til Colombia, som ny utsending til Brasil, noe som etterlater stillingen ubesatt.
Times of Israel siterte det israelske utenriksdepartementet som uttalte at forbindelsene med Brasilia nå håndteres på et lavere nivå.
"Etter at Brasil, på en uvanlig måte, unnlot å svare på ambassadør Dagans forespørsel om godkjenning, trakk Israel tilbake forespørselen, og relasjonene mellom landene håndteres nå på et lavere diplomatisk nivå," uttalte departementet ifølge avisen.
Utviklingen markerer et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Brasilia og Tel Aviv, som allerede var anstrengt på grunn av situasjonen i Gaza.
Dobbel nedrykk
Brasil kalte tilbake sin ambassadør til Israel i fjor som en reaksjon på Israels handlinger i Gaza og har ikke utnevnt en erstatter. Som svar erklærte Israel Brasils president Lula da Silva som "persona non grata" etter at han sammenlignet Israels handlinger i Gaza med nazistenes.
"Det som skjer i Gaza-stripen er ikke krig. Dette er folkemord. Det er ikke en krig mellom soldater mot soldater. Det er en krig mellom et trent militær og kvinner og barn," sa Lula da Silva den gang.
Mandag bekreftet Israel på nytt Lula da Silvas status som persona non grata.
Brasil har vært tydelig i sin støtte til Palestina siden starten av Israels handlinger i Gaza i 2023. I juli kunngjorde Brasil at de ville slutte seg til Sør-Afrikas søksmål mot Israel for folkemord ved Den internasjonale domstolen (ICJ).
Brasil anerkjente formelt Palestina den 5. desember 2010, med grensene fra 1967.