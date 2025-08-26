Brasil har nektet å godkjenne utnevnelsen av en ny israelsk ambassadør til landet, noe som har ført til at Israel har nedgradert sine diplomatiske forbindelser med det latinamerikanske landet og bekreftet president Luiz Inácio Lula da Silvas status som "persona non grata", ifølge israelske medier. Dette har ytterligere forverret den diplomatiske krisen mellom de to landene.

Lula da Silva nektet mandag å godkjenne Gali Dagan, tidligere ambassadør til Colombia, som ny utsending til Brasil, noe som etterlater stillingen ubesatt.

Times of Israel siterte det israelske utenriksdepartementet som uttalte at forbindelsene med Brasilia nå håndteres på et lavere nivå.

"Etter at Brasil, på en uvanlig måte, unnlot å svare på ambassadør Dagans forespørsel om godkjenning, trakk Israel tilbake forespørselen, og relasjonene mellom landene håndteres nå på et lavere diplomatisk nivå," uttalte departementet ifølge avisen.

Utviklingen markerer et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Brasilia og Tel Aviv, som allerede var anstrengt på grunn av situasjonen i Gaza.

Dobbel nedrykk