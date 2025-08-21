USAs utenriksdepartement har sagt opp en pressesekretær som var ansvarlig for å utarbeide Trump-administrasjonens talepunkter om politikk overfor Israel og Gaza, etter klager fra den amerikanske ambassaden i Jerusalem.

Tjenestemenn opplyser at Shahed Ghoreishi, en kontraktør som jobbet for Byrået for Nære Østlige Anliggender, ble sagt opp i helgen etter to hendelser forrige uke der hans lojalitet til Trump-administrasjonens politikk ble stilt spørsmål ved.

Ghoreishi, som er iransk-amerikansk, ble også målrettet onsdag etter sin oppsigelse av den beryktede høyreorienterte personligheten Laura Loomer, som anklaget ham for ikke å være fullt ut støttende til administrasjonens politikk i Midtøsten.

Ifølge Ghoreishi og to nåværende amerikanske tjenestemenn vakte han irritasjon hos en senior tjenestemann ved den amerikanske ambassaden i Jerusalem og deretter hos toppmedarbeidere til utenriksminister Marco Rubio. Dette skjedde etter at han utarbeidet et svar på en forespørsel fra Associated Press forrige uke. Spørsmålet gjaldt diskusjoner mellom Israel og Sør-Sudan om mulig relokalisering av palestinere fra Gaza til Sør-Sudan.

Utkastet til svar inkluderte en linje som sa at USA ikke støtter tvungen relokalisering av palestinere fra Gaza, noe president Donald Trump og hans spesialutsending Steve Witkoff gjentatte ganger har sagt. Men ifølge Ghoreishi og tjenestemennene ble denne linjen avvist av den amerikanske ambassaden i Jerusalem, noe som førte til spørsmål om politikken tilbake i Washington. Tjenestemennene uttalte seg anonymt for å diskutere interne personalendringer.

Ghoreishi sa også at han stilte spørsmål ved en uttalelse fra ambassaden som refererte til den okkuperte Vestbredden som "Judea og Samaria," det bibelske navnet på det palestinske territoriet som noen høyreorienterte israelske tjenestemenn foretrekker. Mike Huckabee, USAs ambassadør til Israel, har også gjentatte ganger støttet å referere til Vestbredden som Judea og Samaria.

Plutselig målrettet

Oppsigelsen viser hvor langt Trump-administrasjonen har gått for å sikre det de ser som lojalitet til presidenten og hans mål, inkludert en utenrikspolitisk tilnærming som har gitt overveldende støtte til Israel i konflikten i Gaza.

"Til tross for et nært samarbeid med mange av mine dedikerte og hardtarbeidende kolleger, ble jeg målrettet etter to hendelser forrige uke da jeg vakte irritasjon hos 7. etasje og senior tjenestemenn ved ambassaden i Jerusalem: å uttale at vi er imot tvungen forflytning av palestinere i Gaza, som president Trump og spesialutsending Witkoff begge tidligere har hevdet, og å fjerne en referanse til Judea og Samaria," sa Ghoreishi, med henvisning til etasjen der topplederne har kontorer i Utenriksdepartementet.