Flere ansatte i det britisk-baserte nyhetsbyrået Reuters tok torsdag til orde i en rapport om det de oppfatter som en pro-israelsk slagside blant selskapets redaktører og ledelse.

Tidligere denne måneden, etter Israels likvidering av den palestinske journalisten Anas Al Sharif, publiserte Reuters en overskrift der det sto: «Israel dreper Al Jazeera-journalist de sier var Hamas-leder.»

Valget av en så omstridt overskrift skapte debatt, særlig ettersom Al Sharif tidligere hadde vært en del av Reuters’ Pulitzerpris-vinnende team i 2024, ifølge Declassified UK.

Overskriften utløste sterke reaksjoner på nettet og skapte uro blant Reuters-ansatte, hvorav flere privat har uttrykt bekymring over det de beskriver som en pro-israelsk slagside i nyhetsbyråets redaksjonelle beslutninger.

Reuters, grunnlagt i London i 1851 og som i dag når over en milliard mennesker daglig, står nå overfor økende intern gransking.

Flere nåværende og tidligere Reuters-ansatte, som anonymt uttalte seg til Declassified UK, beskrev en redaksjonell kultur som nedtoner palestinsk lidelse.

En betydelig slagside

En desk-redaktør sa opp i august 2024, og forklarte at deres verdier ikke lenger samsvarte med selskapets tilnærming til dekningen av Israels krig i Gaza.

Redaktøren la ved en rapport og et åpent brev, der ledelsen ble oppfordret til å holde fast ved kjerneprinsippene for journalistikk; Reuters’ kommunikasjonsavdeling benekter imidlertid å noen gang ha mottatt disse.

Innsidekilder bekreftet likevel overfor Declassified UK at det, i kjølvannet av Israels krig mot Gaza, ble gjennomført en intern gjennomgang av nesten 500 Israel–Palestina-saker publisert over en femukers periode.

Funnene viste en betydelig slagside, ettersom langt flere ressurser og større oppmerksomhet ble viet israelske perspektiver og tap, til tross for at antallet palestinske dødsfall i Gaza var langt høyere.

På det tidspunktet hadde over 11 000 palestinere blitt drept, omtrent ti ganger så mange som de israelske ofrene.