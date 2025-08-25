Striden kan bli avgjørende for hvem som får danne regjering etter valget 8. september, ettersom målingene viser svært jevn oppslutning.

Høyresiden – med Høyre, Frp, Venstre og KrF – ligger i snittmålingene på 85 mandater, akkurat nok til flertall, ifølge pollofpolls.no.

Samtidig øker presset mot regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Sosialistisk Venstreparti gjorde nylig klart at de kun vil støtte en fremtidig Ap-regjering dersom oljefondet trekker seg ut av alle selskaper som deltar i det de omtaler som «Israels ulovlige krigføring i Gaza».

Arbeiderpartiet har avvist kravet, men presset kan bli vanskelig å stå imot etter valget.

«Den største krisen jeg har hatt»

– Dette er den alvorligste krisen jeg har opplevd, sa oljefondets sjef Nicolai Tangen til den svenske avisen Dagens Industri forrige uke.

– Det handler om tillit til fondet, og derfor er situasjonen svært alvorlig.

Til Reuters har Tangen sagt at han ikke vurderer å trekke seg, og at han har fulgt fondets mandat slik Stortinget har bestemt.

Siden 30. juni har fondet solgt seg ut av 23 israelske selskaper, etter medieomtale av investeringer i et selskap som driver vedlikehold på israelske kampfly. Under krigen før dette hadde fondet kun solgt seg ut av to selskaper.

Per 14. august eide fondet aksjer for 19 milliarder kroner i 38 israelske selskaper innen bank, teknologi, forbruksvarer og industri. Flere nedsalg er ventet, opplyste finansminister Jens Stoltenberg 18. august.

Kritikere mener Norges investeringer bidrar til folkerettsbrudd ved å støtte selskaper som opererer i de okkuperte palestinske områdene. De hevder også at fondets etiske prosesser er for trege. Motstandere av nedsalg svarer at slike prosesser må være grundige og at det å peke ut enkeltnasjoner kan undergrave de etiske retningslinjene.

Lav profil – men ikke nå

Fondet plasserer inntektene fra olje og gass i utlandet for å unngå å overopphete norsk økonomi. Med en verdi på rundt 2.000 milliarder dollar tilsvarer det 355.000 dollar per nordmann.

Vanligvis skjer endringer i det stille, men den siste tidens debatt har brakt fondet uvanlig mye i offentlighetens lys.

De fire største partiene har tradisjonelt forsøkt å bli enige om endringer gjennom brede forlik, for å unngå stadige kursendringer.

– Fondet er investert i nær 9.000 selskaper over hele verden … jo mer synlig det blir internasjonalt, desto større er risikoen for omdømmeskader, sa Høyres Mahmoud Farahmand, som sitter i finanskomiteen.