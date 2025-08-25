Dokumentet, som inneholdt detaljer fra hemmelige Nato-samtaler med Tyrkia, ble glemt av en medfølgende statsansatt på et toalett ved terminalen.

Hva inneholdt dokumentet?

Dokumentet var en kopi av det såkalte “statsministerpakken” – et bakgrunnsdokument med talepunkter før møtet med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan angående Sveriges Nato-søknad. Det dreide seg om informasjon klassifisert som “ytterste Utenrikshemmelighet”, noe som betyr at avsløringer kunne skade Sveriges internasjonale relasjoner og utenrikspolitiske posisjon.

Regjeringskansliets vurdering

Statskanselliet svarte på hendelsen med å hevde at det glemte dokumentet ikke inneholdt informasjon som var beskyttet under nasjonens sikkerhetspolitiorganisasjon Säpos ansvarsområde. Derfor ble det vurdert som unødvendig å rapportere hendelsen – eller gjennomføre en sikkerhetsanalyse – ifølge regjeringens pressemelding.