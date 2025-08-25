Dokumentet, som inneholdt detaljer fra hemmelige Nato-samtaler med Tyrkia, ble glemt av en medfølgende statsansatt på et toalett ved terminalen.
Hva inneholdt dokumentet?
Dokumentet var en kopi av det såkalte “statsministerpakken” – et bakgrunnsdokument med talepunkter før møtet med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan angående Sveriges Nato-søknad. Det dreide seg om informasjon klassifisert som “ytterste Utenrikshemmelighet”, noe som betyr at avsløringer kunne skade Sveriges internasjonale relasjoner og utenrikspolitiske posisjon.
Regjeringskansliets vurdering
Statskanselliet svarte på hendelsen med å hevde at det glemte dokumentet ikke inneholdt informasjon som var beskyttet under nasjonens sikkerhetspolitiorganisasjon Säpos ansvarsområde. Derfor ble det vurdert som unødvendig å rapportere hendelsen – eller gjennomføre en sikkerhetsanalyse – ifølge regjeringens pressemelding.
En rekke sikkerhetsglipper
Hendelsen har utløst kritikk, ikke bare mot den enkelte statsansatte, men også mot de interne rutinene i regjeringskanselliet. Ifølge rapporten førte stramme tidsplaner og innføring av for strenge hjemreiseregler – som forbud mot bruk av taxi – til overarbeidede medarbeidere og en stresset situasjon som antas å ha bidratt til feilen.
I det kritiske lyset har regjeringen også fått spørsmål om sikkerhetsorganisasjonens evne til å håndtere alvorlige situasjoner.
Sikkerhetsrådgiverens rolle i søkelyset
I kjølvannet av hendelsen ble Henrik Landerholm – statsminister Kristerssons barndomsvenn – utnevnt til ny nasjonal sikkerhetsrådgiver. I løpet av det påfølgende halvåret forverret situasjonen seg ytterligere med flere feil, som at Landerholm glemte en mobiltelefon og en notatblokk på svenske institusjoner i utlandet. Nå er han involvert i rettslige etterspill for en tidligere hendelse i mars 2023: han mistenkes for å ha slurvet med håndteringen av sensitive dokumenter på en utdanningsinstitusjon.