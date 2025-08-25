VERDEN
2 min lesing
Svensk sikkerhetsfeil: hemmelig dokument ble glemt igjen på Arlanda
En renholdspersonell på Arlanda flyplass fant et høyt hemmelig dokument som var blitt igjen etter statsminister Ulf Kristerssons besøk i Ankara i 2022.
Svensk sikkerhetsfeil: hemmelig dokument ble glemt igjen på Arlanda
NATOs generalsekretær Mark Rutte besøker Stockholm / Reuters
August 25, 2025

Dokumentet, som inneholdt detaljer fra hemmelige Nato-samtaler med Tyrkia, ble glemt av en medfølgende statsansatt på et toalett ved terminalen.

Hva inneholdt dokumentet?

Dokumentet var en kopi av det såkalte “statsministerpakken” – et bakgrunnsdokument med talepunkter før møtet med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan angående Sveriges Nato-søknad. Det dreide seg om informasjon klassifisert som “ytterste Utenrikshemmelighet”, noe som betyr at avsløringer kunne skade Sveriges internasjonale relasjoner og utenrikspolitiske posisjon.

Regjeringskansliets vurdering

Statskanselliet svarte på hendelsen med å hevde at det glemte dokumentet ikke inneholdt informasjon som var beskyttet under nasjonens sikkerhetspolitiorganisasjon Säpos ansvarsområde. Derfor ble det vurdert som unødvendig å rapportere hendelsen – eller gjennomføre en sikkerhetsanalyse – ifølge regjeringens pressemelding.

Anbefalt

En rekke sikkerhetsglipper

Hendelsen har utløst kritikk, ikke bare mot den enkelte statsansatte, men også mot de interne rutinene i regjeringskanselliet. Ifølge rapporten førte stramme tidsplaner og innføring av for strenge hjemreiseregler – som forbud mot bruk av taxi – til overarbeidede medarbeidere og en stresset situasjon som antas å ha bidratt til feilen.

I det kritiske lyset har regjeringen også fått spørsmål om sikkerhetsorganisasjonens evne til å håndtere alvorlige situasjoner.

Sikkerhetsrådgiverens rolle i søkelyset

I kjølvannet av hendelsen ble Henrik Landerholm – statsminister Kristerssons barndomsvenn – utnevnt til ny nasjonal sikkerhetsrådgiver. I løpet av det påfølgende halvåret forverret situasjonen seg ytterligere med flere feil, som at Landerholm glemte en mobiltelefon og en notatblokk på svenske institusjoner i utlandet. Nå er han involvert i rettslige etterspill for en tidligere hendelse i mars 2023: han mistenkes for å ha slurvet med håndteringen av sensitive dokumenter på en utdanningsinstitusjon.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us