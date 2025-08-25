VERDEN
Kvinne drept på jobb – familien søker svar
En kvinne i midten av 30-årene ble natt til søndag drept mens hun var på jobb ved en institusjon tilknyttet det private barnevernstiltaket Gemt AS på Kampen i Oslo.
Foto: Fredrik Ouren Jostad / VG
August 25, 2025

Daglig leder Line A. Skavhaug beskriver hendelsen som tragisk. I en SMS til VG skriver hun: - Vi er sterkt preget av det som har skjedd, og våre tanker går først og fremst til de etterlatte.

En 18 år gammel mann, som var beboer ved institusjonen, er siktet i saken. Ifølge Skavhaug har Gemt nå fokus på å ivareta de berørte og sikre nødvendig oppfølging for alle involverte. Hun understreker at institusjonen fungerer som et frivillig hjelpetiltak, med ettervern og botreningsarena for ungdom og unge voksne som ønsker støtte i overgangen til mer selvstendig voksenliv.

Bydel Bjerke og avdelingsdirektør Loive Schellenberg har kommentert hendelsen:

– Det som skjedde natt til søndag er en tragisk hendelse. Vi uttrykker stor medfølelse med den dreptes familie og andre som er berørt. Den mistenkte var på et forsterket hybeltiltak levert av Gemt AS, sier Schellenberg.

Bydelen har etablert krisestab for å kunne bistå der det er behov, og samarbeider tett med politiet i etterforskningen.

Også Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) har uttalt seg om saken:

– Dette er en svært tragisk hendelse. Mine tanker går til de pårørende, kolleger og ungdommene den ansatte har jobbet med. Det skal være trygt å gå på jobb for ansatte i barnevernet, sier Vågslid til VG. Hun påpeker videre at det vil bli gjennomført en gjennomgang av hendelsen i Oslo kommune, samtidig som politiets etterforskning pågår.

Anbefalt

Advokat Anette Skjerven Arnkværn fra Elden Advokatfirma er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte. – Familien er opptatt av å få klarhet i hva som skjedde og hvordan dette kunne skje. Per nå har de begrenset informasjon, sier Arnkværn.

Siktedes forsvarer, Petter Mandt, har foreløpig ikke kommentert hvordan den 18-årige stiller seg til siktelsen.

Krisehåndtering i Oslo kommune

Oslo kommune benytter både egne institusjoner og private leverandører for barnevernstjenester. Bydel Bjerke har kjøpt tjenesten fra Gemt AS og har satt krisestab etter hendelsen. Også Oslo kommune har opprettet egen krisestab, ifølge NRK.

Privat barnevernstiltak

Gemt AS ble etablert i 2000 og tilbyr ulike barnevernstjenester i Oslo, inkludert heldøgns- og hjemmebaserte tiltak, ettervern, avlastning, familieveiledning og miljøterapeutisk støtte. Selskapet benytter tverrfaglige team med kompetanse innen barnevern, psykiatri, psykologer og leger.

Ifølge selskapets nettsider har Gemt rammeavtale med Oslo kommune og tilbyr også tjenester til NAV, bydelspsykiatrien og andre kommuner. Tiltaket er spesielt rettet mot barn og unge med komplekse behov, og selskapet har erfaring med alt fra forebygging av omsorgsovertakelse til støtte i overgangen til et selvstendig liv.

