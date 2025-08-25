Daglig leder Line A. Skavhaug beskriver hendelsen som tragisk. I en SMS til VG skriver hun: - Vi er sterkt preget av det som har skjedd, og våre tanker går først og fremst til de etterlatte.

En 18 år gammel mann, som var beboer ved institusjonen, er siktet i saken. Ifølge Skavhaug har Gemt nå fokus på å ivareta de berørte og sikre nødvendig oppfølging for alle involverte. Hun understreker at institusjonen fungerer som et frivillig hjelpetiltak, med ettervern og botreningsarena for ungdom og unge voksne som ønsker støtte i overgangen til mer selvstendig voksenliv.

Bydel Bjerke og avdelingsdirektør Loive Schellenberg har kommentert hendelsen:

– Det som skjedde natt til søndag er en tragisk hendelse. Vi uttrykker stor medfølelse med den dreptes familie og andre som er berørt. Den mistenkte var på et forsterket hybeltiltak levert av Gemt AS, sier Schellenberg.

Bydelen har etablert krisestab for å kunne bistå der det er behov, og samarbeider tett med politiet i etterforskningen.

Også Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) har uttalt seg om saken:

– Dette er en svært tragisk hendelse. Mine tanker går til de pårørende, kolleger og ungdommene den ansatte har jobbet med. Det skal være trygt å gå på jobb for ansatte i barnevernet, sier Vågslid til VG. Hun påpeker videre at det vil bli gjennomført en gjennomgang av hendelsen i Oslo kommune, samtidig som politiets etterforskning pågår.