VERDEN
2 min lesing
Syrisk president godkjenner midlertidig valgordning for parlamentet
Dekretet fastsetter en 210-medlems Folkeforsamling, der to tredjedeler er valgt og en tredjedel er utnevnt av presidenten.
August 21, 2025

Syrias president, Ahmed al-Sharaa, har utstedt et dekret som godkjenner et midlertidig valgsystem for landets Folkeforsamling, og dermed satt i gang prosessen med å velge et nytt parlament under Syrias overgangsadministrasjon.

«Presidenten for Den syriske arabiske republikk, Ahmed al-Sharaa, utstedte onsdag dekret nr. (143) av 2025, som godkjenner det midlertidige valgsystemet for den syriske Folkeforsamlingen,» rapporterte det statlige nyhetsbyrået SANA.

Dekretet fastsetter at Folkeforsamlingen skal bestå av 210 medlemmer, hvor to tredjedeler velges av valgorganer som opprettes i guvernøratets valgkretser basert på demografisk og administrativ fordeling, mens den resterende tredjedelen utnevnes direkte av presidenten.

Det beskriver også betingelsene for valgprosessen, kravene til medlemskap i forsamlingen, strukturen og ansvarsområdene til valgkomiteene, samt kriteriene for å bli med i valgorganene.

Videre regulerer dekretet prosedyrer for klager og legger vekt på komiteenes uavhengighet og nøytralitet, med mål om å sikre åpenhet i prosessen.

I slutten av juli mottok al-Sharaa det endelige utkastet til det midlertidige valgsystemet, noe som banet vei for onsdagens dekret.

Samtidig kunngjorde Mohammad al-Ahmad, leder for Den øverste komiteen for valg til Folkeforsamlingen, at Syrias valgkretser har blitt delt inn i 62 distrikter.

«Valgkretsene har blitt delt inn i 62 distrikter hvor nominasjons- og valgprosessen vil finne sted,» sa han.

«Komiteen vil starte de praktiske prosedyrene på torsdag og begynne å motta forslag til medlemskap i valgorganene i de nyopprettede distriktene, som leder opp til valget, stemmetellingen og kunngjøringen av resultatene.»

