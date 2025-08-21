Syrias president, Ahmed al-Sharaa, har utstedt et dekret som godkjenner et midlertidig valgsystem for landets Folkeforsamling, og dermed satt i gang prosessen med å velge et nytt parlament under Syrias overgangsadministrasjon.

«Presidenten for Den syriske arabiske republikk, Ahmed al-Sharaa, utstedte onsdag dekret nr. (143) av 2025, som godkjenner det midlertidige valgsystemet for den syriske Folkeforsamlingen,» rapporterte det statlige nyhetsbyrået SANA.

Dekretet fastsetter at Folkeforsamlingen skal bestå av 210 medlemmer, hvor to tredjedeler velges av valgorganer som opprettes i guvernøratets valgkretser basert på demografisk og administrativ fordeling, mens den resterende tredjedelen utnevnes direkte av presidenten.

Det beskriver også betingelsene for valgprosessen, kravene til medlemskap i forsamlingen, strukturen og ansvarsområdene til valgkomiteene, samt kriteriene for å bli med i valgorganene.

Videre regulerer dekretet prosedyrer for klager og legger vekt på komiteenes uavhengighet og nøytralitet, med mål om å sikre åpenhet i prosessen.