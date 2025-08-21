Norges Fotballforbund (NFF) har besluttet å donere billettinntektene fra oppgjøret til humanitær hjelp i Gaza – et grep som allerede har skapt internasjonal debatt.

En fotballkamp med politisk slagside

Kampen 11. oktober er en del av kvalifiseringen til VM i 2026, men har på forhånd fått en symbolsk betydning som strekker seg langt utover idretten. Gaza har de siste månedene vært rammet av en dramatisk humanitær situasjon, og NFF mener norsk fotball må ta et moralsk ansvar.

– Vi kan ikke stå passive og se på. Den sivile befolkningen i Gaza lever under ekstreme forhold, og vi ønsker å bidra på en konkret måte, sier NFF-president Lise Klaveness.

Hun understreker at pengene skal gå til en organisasjon med dokumentert tilstedeværelse i området, og som driver med akutt nødhjelp.

Israelsk motreaksjon

Avgjørelsen har imidlertid ikke falt i god jord hos Israels fotballforbund. I en uttalelse gjengitt av den britiske avisen The Telegraph ba de onsdag Norge om også å markere tydelig avstand til Hamas’ angrep 7. oktober 2023. Samtidig advarte de mot at midlene kan misbrukes dersom de ikke kanaliseres via kontrollerte kanaler.

– Norge må sikre at pengene ikke havner hos terrororganisasjoner, het det i uttalelsen, som også inneholdt en spissformulering om at midlene ikke burde brukes til «hvalfangst».

Fotballens rolle i humanitære spørsmål