Norges Fotballforbund (NFF) har besluttet å donere billettinntektene fra oppgjøret til humanitær hjelp i Gaza – et grep som allerede har skapt internasjonal debatt.
En fotballkamp med politisk slagside
Kampen 11. oktober er en del av kvalifiseringen til VM i 2026, men har på forhånd fått en symbolsk betydning som strekker seg langt utover idretten. Gaza har de siste månedene vært rammet av en dramatisk humanitær situasjon, og NFF mener norsk fotball må ta et moralsk ansvar.
– Vi kan ikke stå passive og se på. Den sivile befolkningen i Gaza lever under ekstreme forhold, og vi ønsker å bidra på en konkret måte, sier NFF-president Lise Klaveness.
Hun understreker at pengene skal gå til en organisasjon med dokumentert tilstedeværelse i området, og som driver med akutt nødhjelp.
Israelsk motreaksjon
Avgjørelsen har imidlertid ikke falt i god jord hos Israels fotballforbund. I en uttalelse gjengitt av den britiske avisen The Telegraph ba de onsdag Norge om også å markere tydelig avstand til Hamas’ angrep 7. oktober 2023. Samtidig advarte de mot at midlene kan misbrukes dersom de ikke kanaliseres via kontrollerte kanaler.
– Norge må sikre at pengene ikke havner hos terrororganisasjoner, het det i uttalelsen, som også inneholdt en spissformulering om at midlene ikke burde brukes til «hvalfangst».
Fotballens rolle i humanitære spørsmål
Dette er ikke første gang idretten blir en arena for politiske og humanitære markeringer. Norske idrettsledere har tidligere engasjert seg i spørsmål om menneskerettigheter, senest i forbindelse med VM i Qatar. Klaveness selv har markert seg internasjonalt som en sterk stemme for å bruke fotballens plattform til mer enn bare sport.
– Vi er klar over at dette vekker reaksjoner, men vi mener fotballen må bruke sin posisjon til å sette søkelys på humanitær lidelse, sier hun.
Støtte og kritikk i Norge
NFFs avgjørelse vil trolig skape diskusjon også på hjemmebane. Enkelte vil mene at idretten bør holde seg unna politiske spørsmål, mens andre ser tiltaket som et nødvendig standpunkt i møte med en pågående krise.
Uansett vil publikum bidra til hjelpearbeidet bare ved å kjøpe billett. Salget starter 25. august, og forbundet forventer stor interesse både på grunn av motstanderen og tiltaket.
Mer enn en kamp
For spillerne handler oppgjøret fortsatt om poeng og VM-håp, men rammen rundt kampen vil være spesiell. Når landslaget løper ut på Ullevaal i oktober, vil det være med vissheten om at publikums støtte samtidig gir et konkret bidrag til mennesker i nød.
– Vi ønsker at denne kampen skal bli husket som mer enn bare et resultat på banen. Den skal også stå som et symbol på solidaritet, sier Klaveness.