Etter en langvarig og bitter konflikt er Pakistans og Afghanistans Taliban-ledere tilbake ved forhandlingsbordet for å reparere sine anstrengte forhold.

De to landene har tatt forsiktige skritt mot normalisering, markert av den nylige utnevnelsen av fulltidsambassadører i hverandres hovedsteder.

Kreditt for denne diplomatiske tiningen går i stor grad til Kina, som var vertskap for og tilrettela et uformelt trilateralt møte mellom utenriksministre i Beijing 21. mai. Denne samlingen bidro til å tine isen mellom Islamabad og Kabul.

Diplomatiske kretser i Pakistan ser det som et «meningsfylt trekk». Selv om det ikke innebærer full anerkjennelse av afghanske Taliban som de legitime herskerne, anerkjenner det stilltiende dem som den faktiske regjeringen.

Pakistans visestatsminister Ishaq Dar, som også har porteføljen som utenriksminister, kunngjorde utnevnelsen av en fulltidsambassadør til Kabul mens han var i Hong Kong.

Dette signaliserte et skifte fra Islamabads tidligere holdning om å vente på grønt lys fra den USA-ledede vestlige blokken.

Selv om formell anerkjennelse fortsatt er unnvikende, gjenspeiler trekket et betydelig skifte i politikken, et som stemmer overens med økende regional aksept av Taliban-regjeringen.

Kina leder an, andre følger



Kina, som oppgraderte de diplomatiske båndene med afghanske Taliban i 2023, har allerede gjort store investeringer, spesielt i Afghanistans gruvesektor.

Nå nyter Beijing innflytelse i Kabul da det fremsto som den største aktøren i denne innlandsnasjonen etter at de USA-ledede NATO-styrkene dro.

Kina har også gjort Afghanistan til en del av China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), som er et flaggskipsprosjekt i Beijings Belt and Road Initiative (BRI). Dette gir en annen grunn for både Kabul og Islamabad til å løse sine uenigheter og i stedet utnytte de økonomiske, handels- og investeringsmulighetene.

I mellomtiden fortsetter regionale skifter. Russland og Kasakhstan har fjernet Taliban fra sine nasjonale terrorlister, og diplomatiske kilder sier at Tadsjikistan også forventes å følge etter.

Usbekistan har allerede etablert en fri økonomisk sone på grensen til Afghanistan, hvor afghanere tillates en to ukers visumfri innreise.

For Pakistan er innsatsen høy. Forbedret sikkerhet og infrastruktur i Afghanistan kan endelig gjøre det mulig for landet å utnytte sentralasiatisk handel og dekke sine energibehov fra Turkmenistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Drømmen inkluderer også bygging av en jernbane som forbinder Usbekistan, Afghanistan og Pakistan.

Historiens tyngde

Imidlertid gjør historiens og geopolitikkens tyngde oppgaven med å bygge normale og tillitsfulle bånd mellom de to naboene komplisert, om ikke umulig.

For ikke lenge siden utvekslet Pakistan og Afghanistan ofte grenseoverskridende artilleri og stikkende kommentarer. Islamabad hadde anklaget de afghanske Taliban for å huse anti-pakistanske militante grupper, inkludert Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), siden de kom tilbake til makten i Kabul i august 2021.

Pakistan anklaget også Afghanistan for å tillate separatistiske nasjonalistiske grupper å bruke sitt territorium til å utføre angrep i sin urolige sørvestlige Balochistan-provins. Militante grupper, inkludert Balochistan Liberation Army (BLA) og TTP, samarbeider også om å utføre terrorangrep, noe som er et nytt fenomen.

Kabul avviser disse påstandene og ber Islamabad om å se innover for å finne løsningen på sin terrorismeutfordring.

Etter hvert som antallet terrorangrep økte inne i Pakistan, lanserte Islamabad en rekke straffetiltak, som inkluderte hjemsendelse av udokumenterte afghanske flyktninger.

Siden oktober 2023 har mer enn 850 000 afghanere blitt, til tross for appeller om tilbakeholdenhet fra rettighetsgrupper og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Pakistan er fortsatt vert for mer enn tre millioner afghanske flyktninger. De inkluderer 1,3 millioner som har 'Proof of Registration'-kort og rundt 800 000 som har afghanske statsborgerskapskort, men rundt en million lever ulovlig uten dokumentasjon.

Pakistan hadde huset afghanske flyktninger siden 1979, da troppene fra det tidligere Sovjetunionen først marsjerte inn i Afghanistan. Den forhastede utvisningen av flyktninger er imidlertid bare ett av flere stridspunkter.

Pakistan gjerder også den 2640 km lange grensen til Afghanistan og håndhever en visumordning, langt fra tidligere tider da afghanere krysset fritt med minimalt papirarbeid.

Disse restriksjonene skader også grenseoverskridende pashtunske samfunn som deler dype etniske, kulturelle og økonomiske bånd. Taliban, som hovedsakelig er pashtunske selv, ser på disse tiltakene som fiendtlige.

Pakistans skuffelse

Pakistan hadde håpet at Talibans tilbakekomst, deres mangeårige allierte under USAs okkupasjon, ville sikre en vennlig regjering i Kabul, i motsetning til tidligere pro-vestlige administrasjoner som var alliert med New Delhi.



Under den USA-ledede NATO-okkupasjonen av Afghanistan opprettholdt regjeringene til Hamid Karzai og Ashraf Ghani tette bånd med New Delhi, som drev diplomatiske oppdrag i Jalalabad og Kandahar, steder Islamabad anklaget for å bli brukt til spionasje og sponsing av terrorisme – anklager som New Delhi benekter.

For den pakistanske siden, bortsett fra spørsmålene om terrorisme og frykten for fornyelse av New Delhi og Kabul-forbindelsen, er Afghanistans avslag på å akseptere Durand-linjen som den internasjonalt anerkjente grensen også en bekymring.

Denne langvarige tvisten dateres tilbake til 1893, men former fortsatt afghanske holdninger til Pakistans pashtunske belte.

Afghanske Talibans begrensninger

For Islamabad er det mest presserende problemet terrorisme. Men å presse den afghanske Taliban til å kontrollere TTP er lettere sagt enn gjort. Lederne og fotsoldatene til begge disse militsene er uteksaminert fra de samme pakistanske seminarene, og de deler identisk ideologi. De hadde begge kjempet mot de USA-ledede NATO-styrkene sammen.

Det er også bekymringer blant den afghanske Taliban for at ethvert forsøk på å begrense TTPs aktiviteter kan føre til at dens krigere driver mot Daesh, som utfordrer både Afghanistan og Pakistan samtidig.

Noen pakistanske eksperter hevder at Islamabad bør unngå å se Kabul utelukkende gjennom linsen til TTP. Bredere engasjement – økonomisk, diplomatisk og kulturelt – vil skape miljøet som trengs for å marginalisere ekstremistiske grupper.

Å oppgradere diplomatiske forbindelser er faktisk et skritt i riktig retning. Pakistan og Afghanistan står overfor et klart valg: fortsette en syklus av mistillit og konflikt, eller omfavne pragmatisk diplomati forankret i gjensidige økonomiske og sikkerhetsinteresser.

Gjenopprettelsen av ambassadørforbindelser kan være et beskjedent skritt, men det gir en sjelden åpning. Begge nasjoner og regionen har mye å vinne hvis de kan gå gjennom den sammen.