Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică tensionată cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, în care și-a exprimat „frustrarea profundă” pentru faptul că a fost luat prin surprindere de atacul Israelului asupra reprezentanților Hamas în Qatar, conform The Wall Street Journal.

Potrivit raportului exclusiv publicat de oficiali de rang înalt din administrația americană, Trump i-a spus lui Netanyahu că decizia de a viza liderii politici ai grupului palestinian în capitala Qatarului, Doha, nu a fost înțeleaptă și că „a fost furios să afle despre atac în timp ce acesta avea loc, de la armata SUA, și nu de la Israel, și că acesta a vizat teritoriul unui alt aliat american care media negocierile pentru încheierea războiului din Gaza”.

Răspunsul lui Netanyahu a fost că a avut o scurtă oportunitate de a lansa atacurile și a profitat de ea.

După acest schimb de replici, a avut loc un al doilea apel telefonic, care a fost cordial, potrivit oficialilor. În timpul acestei convorbiri, Trump l-a întrebat pe Netanyahu dacă atacul a avut succes, la care Netanyahu nu a putut răspunde cu certitudine.

Ulterior, Hamas a confirmat că liderii săi au supraviețuit atacului, în timp ce cinci membri ai grupului și un ofițer de securitate qatarez au murit.

Trump frustrat de Netanyahu