Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică tensionată cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, în care și-a exprimat „frustrarea profundă” pentru faptul că a fost luat prin surprindere de atacul Israelului asupra reprezentanților Hamas în Qatar, conform The Wall Street Journal.
Potrivit raportului exclusiv publicat de oficiali de rang înalt din administrația americană, Trump i-a spus lui Netanyahu că decizia de a viza liderii politici ai grupului palestinian în capitala Qatarului, Doha, nu a fost înțeleaptă și că „a fost furios să afle despre atac în timp ce acesta avea loc, de la armata SUA, și nu de la Israel, și că acesta a vizat teritoriul unui alt aliat american care media negocierile pentru încheierea războiului din Gaza”.
Răspunsul lui Netanyahu a fost că a avut o scurtă oportunitate de a lansa atacurile și a profitat de ea.
După acest schimb de replici, a avut loc un al doilea apel telefonic, care a fost cordial, potrivit oficialilor. În timpul acestei convorbiri, Trump l-a întrebat pe Netanyahu dacă atacul a avut succes, la care Netanyahu nu a putut răspunde cu certitudine.
Ulterior, Hamas a confirmat că liderii săi au supraviețuit atacului, în timp ce cinci membri ai grupului și un ofițer de securitate qatarez au murit.
Trump frustrat de Netanyahu
Deși Trump este cunoscut ca un susținător ferm al Israelului, el devine din ce în ce mai frustrat de Netanyahu, care îl pune constant în situații dificile prin acțiuni agresive luate fără aprobarea SUA, acțiuni care intră în conflict cu obiectivele lui Trump în Orientul Mijlociu, conform WSJ.
Rapoartele similare au sugerat că oficialii de la Casa Albă devin tot mai iritați de comportamentul lui Netanyahu, descriindu-l ca pe un „nebun” după atacurile asupra Siriei din luna iulie.
Qatarul a condamnat atacul ca fiind un „act laș” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional, avertizând că nu va tolera „comportamentul nesăbuit” al Israelului.
Statul din Golf, împreună cu SUA și Egipt, joacă un rol central în eforturile de mediere pentru a pune capăt masacrului Israelului în Gaza, care a ucis peste 64 600 de palestinieni din octombrie 2023.
Prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat miercuri că se pregătește un răspuns colectiv regional pentru a contracara atacul Israelului asupra capitalei Doha, subliniind că sunt în desfășurare consultări cu partenerii arabi și islamici.
„Va exista un răspuns din partea regiunii. Acest răspuns este în prezent în curs de consultare și discuție cu alți parteneri din regiune”, a declarat Al Thani pentru CNN.