Netanyahu lansează noi amenințări după ce Trump promite Qatarului că Israelul nu va mai ataca
Premierul israelian apără lovitura asupra liderilor Hamas din Doha, comparând-o cu acțiunile SUA după 11 septembrie. Qatar condamnă aceste declarații ca fiind o încălcare a suveranității și o formă de acoperire politică pentru atac.
Netanyahu a fost acuzat, chiar și de familiile ostaticilor, că a obstrucționat negocierile pentru încetarea focului. / AP
11 Septembrie 2025

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a escaladat și mai mult tensiunile cu Qatar, amenințând cu noi atacuri după recentul atac al Israelului asupra Doha, care a vizat oficiali Hamas.

„Le spun Qatarului și tuturor țărilor care adăpostesc teroriști: fie îi expulzați, fie îi aduceți în fața justiției. Pentru că, dacă nu o faceți, o vom face noi”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video, apărând atacul de marți asupra liderilor Hamas din Doha.

Atacul israelian — unul fără precedent asupra unui stat din Golf — a lovit, conform rapoartelor, mai multe birouri de la sediul Hamas din Doha. Deși niciunul dintre liderii politici de rang înalt ai grupului nu a fost ucis, Hamas a confirmat moartea a cinci membri de rang inferior, printre care și fiul lui Khalil al-Hayya, liderul mișcării din Gaza și principalul negociator, precum și trei gărzi de corp.

Justificarea lui Netanyahu

În declarațiile sale, Netanyahu a comparat atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 cu atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, pe care Washingtonul le-a folosit ca pretext pentru a lansa așa-numitul „război împotriva terorismului”.

„Ce a făcut America după 11 septembrie? A promis să vâneze teroriștii care au comis această crimă odioasă, oriunde s-ar afla”, a spus el, acuzând Qatarul că finanțează și adăpostește lideri Hamas „în vile luxoase”.

„Am făcut exact ceea ce a făcut America când a urmărit teroriștii al-Qaeda în Afganistan și când l-a ucis pe Osama bin Laden în Pakistan”, a argumentat el, adăugând că țările care au aplaudat SUA atunci „ar trebui să le fie rușine” că acum condamnă Israelul.

Președintele israelian Isaac Herzog a susținut această apărare, declarând pentru Daily Mail la Londra că Israelul l-a vizat pe al-Hayya deoarece acesta obstrucționa un acord de încetare a focului și eliberare de ostatici susținut de SUA.

„El continua să spună «Da, dar» în cadrul negocierilor”, a spus Herzog.

Netanyahu a fost acuzat de obstrucționarea discuțiilor de armistițiu, chiar și de către familiile ostaticilor.

Qatarul, alături de Egipt și SUA, a jucat un rol central în mediere, iar delegațiile Hamas au călătorit regulat la Doha și Cairo în timpul discuțiilor de armistițiu.

Reacția Qatarului

Qatarul a denunțat rapid comentariile lui Netanyahu drept „imprudente” și „amenințări explicite de viitoare încălcări ale suveranității statului”.

Ministerul de Externe a declarat într-un comunicat că găzduirea biroului politic al Hamas în Doha face parte din eforturile de mediere recunoscute internațional „solicitate de Statele Unite și Israel” pentru a asigura schimburi de prizonieri și acorduri de încetare a focului.

„Netanyahu este pe deplin conștient că găzduirea biroului Hamas a avut loc în cadrul eforturilor de mediere ale Qatarului, solicitate de Statele Unite și Israel”, a spus ministerul.

„Negocierile au fost întotdeauna desfășurate într-un mod oficial și transparent, cu sprijin internațional și în prezența delegațiilor americane și israeliene.”

Declarația a respins comparația lui Netanyahu cu acțiunile antiteroriste post-11 septembrie, descriind-o drept „o încercare înșelătoare și disperată” de a justifica agresiunea.

De asemenea, a adăugat că remarcile lui Netanyahu reflectă „un om care se bazează pe o retorică extremistă pentru a atrage voturi, în timp ce se confruntă cu mandate internaționale de arestare și o izolare globală tot mai profundă.”

Qatarul a promis să-și continue rolul de mediator „ca partener internațional de încredere”, dar a declarat că va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și apăra suveranitatea și va colabora cu aliații pentru a „asigura că Netanyahu este tras la răspundere pentru acțiunile sale nesăbuite și iresponsabile.”

Doha a cerut, de asemenea, comunității internaționale să respingă ceea ce a descris drept „retorica inflamatorie și islamofobă” a lui Netanyahu și eforturile de „decepție politică” care subminează inițiativele de pace.

Consecințe și implicații

Atacul a marcat una dintre cele mai îndrăznețe acțiuni ale Israelului de la începutul genocidului din Gaza, în octombrie 2023.

Hamas a declarat că nu își va modifica deciziile ca răspuns.

„Crimele Israelului nu vor afecta deciziile conducerii și nici coordonarea noastră cu alte facțiuni”, a spus oficialul senior Hamas, Husam Badran.

Țintirea conducerii Hamas din Qatar a avut loc în timp ce mediatorii — inclusiv SUA, Egipt și Doha — încercau să salveze o propunere de încetare a focului și schimb de ostatici.

Criticii au avertizat că atacul riscă să destrame discuțiile.

Însă sfidarea lui Netanyahu sugerează că acesta încearcă să reconfigureze agresiunea Israelului ca parte a unei lupte mai ample împotriva terorismului, chiar cu riscul unei confruntări diplomatice cu un mediator cheie din Golf.

Qatarul, care a menținut de mult timp canale deschise cu Hamas, se află acum direct în vizorul Israelului, ceea ce ridică temeri de escaladare regională și complică diplomația deja tensionată privind încetarea focului.

