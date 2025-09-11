Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a escaladat și mai mult tensiunile cu Qatar, amenințând cu noi atacuri după recentul atac al Israelului asupra Doha, care a vizat oficiali Hamas.

„Le spun Qatarului și tuturor țărilor care adăpostesc teroriști: fie îi expulzați, fie îi aduceți în fața justiției. Pentru că, dacă nu o faceți, o vom face noi”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video, apărând atacul de marți asupra liderilor Hamas din Doha.

Atacul israelian — unul fără precedent asupra unui stat din Golf — a lovit, conform rapoartelor, mai multe birouri de la sediul Hamas din Doha. Deși niciunul dintre liderii politici de rang înalt ai grupului nu a fost ucis, Hamas a confirmat moartea a cinci membri de rang inferior, printre care și fiul lui Khalil al-Hayya, liderul mișcării din Gaza și principalul negociator, precum și trei gărzi de corp.

Justificarea lui Netanyahu

În declarațiile sale, Netanyahu a comparat atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 cu atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, pe care Washingtonul le-a folosit ca pretext pentru a lansa așa-numitul „război împotriva terorismului”.

„Ce a făcut America după 11 septembrie? A promis să vâneze teroriștii care au comis această crimă odioasă, oriunde s-ar afla”, a spus el, acuzând Qatarul că finanțează și adăpostește lideri Hamas „în vile luxoase”.

„Am făcut exact ceea ce a făcut America când a urmărit teroriștii al-Qaeda în Afganistan și când l-a ucis pe Osama bin Laden în Pakistan”, a argumentat el, adăugând că țările care au aplaudat SUA atunci „ar trebui să le fie rușine” că acum condamnă Israelul.

Președintele israelian Isaac Herzog a susținut această apărare, declarând pentru Daily Mail la Londra că Israelul l-a vizat pe al-Hayya deoarece acesta obstrucționa un acord de încetare a focului și eliberare de ostatici susținut de SUA.

„El continua să spună «Da, dar» în cadrul negocierilor”, a spus Herzog.

Netanyahu a fost acuzat de obstrucționarea discuțiilor de armistițiu, chiar și de către familiile ostaticilor.

Qatarul, alături de Egipt și SUA, a jucat un rol central în mediere, iar delegațiile Hamas au călătorit regulat la Doha și Cairo în timpul discuțiilor de armistițiu.

Reacția Qatarului

Qatarul a denunțat rapid comentariile lui Netanyahu drept „imprudente” și „amenințări explicite de viitoare încălcări ale suveranității statului”.

Ministerul de Externe a declarat într-un comunicat că găzduirea biroului politic al Hamas în Doha face parte din eforturile de mediere recunoscute internațional „solicitate de Statele Unite și Israel” pentru a asigura schimburi de prizonieri și acorduri de încetare a focului.