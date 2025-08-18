Ploile torențiale din nord-vestul Pakistanului au oprit operațiunile de salvare și ajutor pentru câteva ore luni, înainte ca acestea să fie reluate în regiunea afectată, unde inundațiile fulgerătoare au provocat moartea a peste 300 de persoane începând de vineri, au declarat oficialii.

Ploile intense au provocat pierderi de vieți omenești și distrugeri în mai multe districte din nord, majoritatea victimelor fiind ucise în inundații fulgerătoare, potrivit Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor.

În zonele muntoase ploile au provocat inundații fulgerătoare, alunecări de noroi și pietre care au distrus case, clădiri, vehicule și bunuri.

„A fost ca un scenariu apocaliptic”, a declarat Sahil Khan, un student universitar de 24 de ani, pentru Reuters TV, descriind inundațiile fulgerătoare. „Toată lumea este speriată. Copiii sunt speriați. Nu pot dormi.”

Districtul Buner a fost cel mai grav afectat, cu peste 200 de morți.

Autoritatea Provincială de Gestionare a Dezastrelor din Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) a anunțat luni alocarea a 800 de milioane de rupii pakistaneze (aproximativ 2,82 milioane de dolari) pentru fonduri de ajutor destinate administrațiilor districtelor afectate, conform instrucțiunilor guvernului provincial, a raportat Dawn.

Un fond separat de ajutor, în valoare de 500 de milioane de rupii (aproximativ 1,76 milioane de dolari), a fost alocat districtului Buner.

Ploile torențiale din zonele afectate de inundații, inclusiv Buner, au forțat echipele de salvare să oprească eforturile de ajutor pentru câteva ore luni, a declarat un oficial guvernamental regional, Abid Wazir, pentru Reuters.

„Prioritatea noastră este acum să curățăm drumurile, să construim poduri și să aducem ajutor persoanelor afectate”, a spus el.