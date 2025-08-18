Ploile torențiale din nord-vestul Pakistanului au oprit operațiunile de salvare și ajutor pentru câteva ore luni, înainte ca acestea să fie reluate în regiunea afectată, unde inundațiile fulgerătoare au provocat moartea a peste 300 de persoane începând de vineri, au declarat oficialii.
Ploile intense au provocat pierderi de vieți omenești și distrugeri în mai multe districte din nord, majoritatea victimelor fiind ucise în inundații fulgerătoare, potrivit Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor.
În zonele muntoase ploile au provocat inundații fulgerătoare, alunecări de noroi și pietre care au distrus case, clădiri, vehicule și bunuri.
„A fost ca un scenariu apocaliptic”, a declarat Sahil Khan, un student universitar de 24 de ani, pentru Reuters TV, descriind inundațiile fulgerătoare. „Toată lumea este speriată. Copiii sunt speriați. Nu pot dormi.”
Districtul Buner a fost cel mai grav afectat, cu peste 200 de morți.
Autoritatea Provincială de Gestionare a Dezastrelor din Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) a anunțat luni alocarea a 800 de milioane de rupii pakistaneze (aproximativ 2,82 milioane de dolari) pentru fonduri de ajutor destinate administrațiilor districtelor afectate, conform instrucțiunilor guvernului provincial, a raportat Dawn.
Un fond separat de ajutor, în valoare de 500 de milioane de rupii (aproximativ 1,76 milioane de dolari), a fost alocat districtului Buner.
Ploile torențiale din zonele afectate de inundații, inclusiv Buner, au forțat echipele de salvare să oprească eforturile de ajutor pentru câteva ore luni, a declarat un oficial guvernamental regional, Abid Wazir, pentru Reuters.
„Prioritatea noastră este acum să curățăm drumurile, să construim poduri și să aducem ajutor persoanelor afectate”, a spus el.
Locuitorii satului Bayshonai Kalay din Buner au intrat în panică și au fugit spre terenuri mai înalte după ce un canal de apă care se revărsase anterior și provocase distrugeri majore a început să se umfle din cauza ploilor recente de luni, potrivit martorilor Reuters.
Echipele de salvare ale administrației locale, autoritatea de gestionare a dezastrelor și armata au folosit excavatoare pentru a curăța drumurile și străzile de noroi, copaci căzuți și stâlpi electrici.
Produsele de prim ajutor au fost trimise în zonele afectate, a declarat luni ministrul Informațiilor, Attaullah Tarar, într-o declarație video înregistrată.
Salvarea, ajutorarea și restaurarea zonelor afectate de inundații reprezintă o „obligație națională”, a spus Tarar, citat de Dawn.
Produsele de prim ajutor includ alimente, medicamente, pături, corturi, un generator electric și pompe de desecare, a declarat autoritatea într-un comunicat.
Buner, aflat la trei ore și jumătate de mers cu mașina de capitala Islamabad, a fost lovit de o ploaie torențială, un fenomen rar în care mai mult de 100 mm de ploaie cadîntr-o oră într-o zonă mică, au declarat oficialii.
În Buner au căzut peste 150 mm de ploaie într-o oră vineri dimineața, au adăugat aceștia.
Se așteaptă ploi abundente în întreaga țară până la începutul lunii septembrie, au declarat oficialii.
„Sistemul meteorologic actual este activ în regiunea Pakistanului și poate provoca precipitații abundente până la foarte abundente în următoarele 24 de ore”, a declarat duminică autoritatea pentru gestionarea dezastrelor.
Ploile torențiale și inundațiile din acest sezon musonic au provocat moartea a 657 de persoane în Pakistan de la sfârșitul lunii iunie, a precizat autoritatea.