Negociatorii care încearcă să obțină un acord global pentru combaterea poluării cu plastic mai aveau doar câteva ore la dispoziție joi pentru a salva un acord, după ce discuțiile au intrat în impas.
Țările, care doresc măsuri îndrăznețe pentru a combate problema deșeurilor din plastic, sunt în continuare departe de un grup de națiuni producătoare de petrol, ceea ce face ca șansele de a găsi un teren comun semnificativ înainte de vineri, după trei ani de negocieri, să fie scăzute.
Cu puțin peste o zi rămasă, președintele discuțiilor, Luis Vayas Valdivieso, a prezentat miercuri un text preliminar bazat pe puținele puncte de convergență, încercând să găsească un compromis.
Însă proiectul a reușit doar să enerveze aproape toate părțile implicate, iar textul a fost imediat respins, fiecare țară criticându-l vehement.
Pentru țările din așa-numita „coaliție a ambiției”, documentul era gol, lipsit de măsuri îndrăznețe precum reducerea producției și eliminarea treptată a ingredientelor toxice, fiind redus la un simplu acord de gestionare a deșeurilor.
Pe de altă parte, pentru „Like-Minded Group”, condus de statele din Golf, documentul depășea prea multe linii roșii și nu restrângea suficient domeniul de aplicare al acordului.
Rău, foarte rău, urât
Vayas a purtat discuții cu delegațiile regionale miercuri seară, care s-au prelungit până după miezul nopții.
Joi dimineață, statele membre ale Uniunii Europene au organizat o întâlnire de coordonare, la fel ca și un grup de mici state insulare în curs de dezvoltare, care se luptă să facă față problemelor generate de deșeurile plastice din oceane, pe care nu le-au produs și pe care nu au capacitatea de a le gestiona.
Națiunile din America Latină și Caraibe, precum și grupul țărilor africane, urmau să aibă propriile întâlniri cu ușile închise.
După aceea, cele două blocuri regionale-cheie, Coaliția pentru Ambiție Înaltă și Grupul Like-Minded, urmau să se întâlnească înainte de a reveni la sesiunea plenară, care reunește toate țările participante în sala principală de adunări a Palatului Națiunilor ONU.
Aleksandar Rankovic, de la think-tank-ul The Common Initiative, a declarat că Vayas a eliminat practic toate pârghiile de negociere ale țărilor ambițioase, ceea ce înseamnă că este puțin probabil să obțină ceva mai bun decât ceea ce este deja pe masă.
„Este foarte simplu: există doar două scenarii: unul rău și unul foarte rău – și multă urâțenie între ele”, a spus el pentru AFP.
„Scenariul rău este ca țările să adopte un tratat foarte prost: ceva care seamănă cu textul de miercuri, dar care ar putea fi și mai rău.
„Cel mai rău este ca ele să nu se pună de acord asupra nimicului și să încerce să se reunească din nou” sau ca tratatul să fie „lăsat în suspans pentru o lungă perioadă de timp, practic abandonat”.
„Capitulare respingătoare”
După trei ani și cinci runde anterioare de negocieri, reprezentanții din aproximativ 180 de țări lucrează la Națiunile Unite din Geneva din 5 august pentru a încerca să încheie un prim acord internațional privind combaterea poluării cu plastic.
Problema este atât de omniprezentă încât microplasticele au fost găsite pe cele mai înalte vârfuri muntoase, în cele mai adânci șanțuri oceanice și în aproape fiecare parte a corpului uman.
În sesiunea plenară de miercuri, Panama a declarat că textul preliminar este „pur și simplu respingător. Nu este ambiție: este capitulare”, în timp ce Kenya a spus că documentul a fost „semnificativ diluat și și-a pierdut obiectivul principal.”
World Wide Fund for Nature a declarat că țările ambițioase „trebuie să fi recunoscut până acum că nu există un text posibil care să fie acceptabil pentru toate statele membre ONU”.
Miniștrii lor au șansa de a propune un nou text cu interdicții globale obligatorii și eliminări treptate pentru cele mai nocive substanțe chimice, precum și un mecanism care să asigure că tratatul poate fi consolidat în timp, a declarat Zaynab Sadan, liderul politicii globale pentru plastic al WWF, pentru AFP.
„Trebuie să fie pregătiți să voteze pentru textul lor. Nu există altă cale prin care să se poată ajunge la un tratat semnificativ”, a adăugat ea.