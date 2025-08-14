Negociatorii care încearcă să obțină un acord global pentru combaterea poluării cu plastic mai aveau doar câteva ore la dispoziție joi pentru a salva un acord, după ce discuțiile au intrat în impas.

Țările, care doresc măsuri îndrăznețe pentru a combate problema deșeurilor din plastic, sunt în continuare departe de un grup de națiuni producătoare de petrol, ceea ce face ca șansele de a găsi un teren comun semnificativ înainte de vineri, după trei ani de negocieri, să fie scăzute.

Cu puțin peste o zi rămasă, președintele discuțiilor, Luis Vayas Valdivieso, a prezentat miercuri un text preliminar bazat pe puținele puncte de convergență, încercând să găsească un compromis.

Însă proiectul a reușit doar să enerveze aproape toate părțile implicate, iar textul a fost imediat respins, fiecare țară criticându-l vehement.

Pentru țările din așa-numita „coaliție a ambiției”, documentul era gol, lipsit de măsuri îndrăznețe precum reducerea producției și eliminarea treptată a ingredientelor toxice, fiind redus la un simplu acord de gestionare a deșeurilor.

Pe de altă parte, pentru „Like-Minded Group”, condus de statele din Golf, documentul depășea prea multe linii roșii și nu restrângea suficient domeniul de aplicare al acordului.

Rău, foarte rău, urât

Vayas a purtat discuții cu delegațiile regionale miercuri seară, care s-au prelungit până după miezul nopții.

Joi dimineață, statele membre ale Uniunii Europene au organizat o întâlnire de coordonare, la fel ca și un grup de mici state insulare în curs de dezvoltare, care se luptă să facă față problemelor generate de deșeurile plastice din oceane, pe care nu le-au produs și pe care nu au capacitatea de a le gestiona.

Națiunile din America Latină și Caraibe, precum și grupul țărilor africane, urmau să aibă propriile întâlniri cu ușile închise.

După aceea, cele două blocuri regionale-cheie, Coaliția pentru Ambiție Înaltă și Grupul Like-Minded, urmau să se întâlnească înainte de a reveni la sesiunea plenară, care reunește toate țările participante în sala principală de adunări a Palatului Națiunilor ONU.