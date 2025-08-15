Inundațiile provocate de ploi torențiale au lovit nord-vestul Pakistanului vineri dimineață, lăsând cel puțin 15 persoane decedate și alte 17 dispărute, au declarat oficialii de salvare.
Ploile abundente și o rupere de nori au cauzat inundații masive în zona Tehsil Salarzai din districtul Bajaur, distrugând mai multe case, a precizat într-un comunicat Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Până acum, opt persoane au murit, patru au fost rănite, iar 17 sunt date dispărute, se mai arată în comunicat.
„Răniții au fost transportați la spitale locale, iar operațiunile de căutare pentru cei dispăruți continuă”, a declarat Amjid Khan, un ofițer districtual al Rescue 1122.
Într-un incident separat, cel puțin cinci persoane au murit și alte patru au fost rănite după ce o casă s-a prăbușit în zona Sori Paw din districtul Dir Lower, în urma ploilor abundente care au lovit regiunea.
Într-un alt incident, două persoane au murit și una a fost rănită după ce o mașină a fost luată de ape în districtul Mansehra din KP.
Noile victime au ridicat bilanțul național al deceselor la 328 în actualul sezon musonic, care a început pe 26 iunie. Peste 740 de persoane au fost rănite, conform Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor.
Majoritatea deceselor, 164, și peste 582 de răniți au fost raportate în provincia Punjab de est, cea mai afectată de actualele ploi musonice.
Ploile masive au declanșat, de asemenea, alunecări de teren în diferite puncte din KP și regiunea Gigit Balatistan, în timp ce autoritățile se străduiesc să evacueze persoanele blocate în diverse zone.
Ploile musonice, care durează de obicei din iunie până în septembrie, provoacă deseori distrugeri în Asia de Sud, inclusiv în Pakistan, însă schimbările climatice au sporit în ultimii ani imprevizibilitatea și intensitatea acestora.