LUME
2 min de citire
15 morți şi 17 dispăruți în urma inundațiilor care au provocat haos în nord-vestul Pakistanului
Opt persoane au murit în districtele Bajaur, două în Mansehra și cinci în Lower Dir din provincia Khyber Pakhtunkhwa, au declarat oficialii.
15 morți şi 17 dispăruți în urma inundațiilor care au provocat haos în nord-vestul Pakistanului
Inundațiile provocate de ploile abundente au lovit nord-vestul Pakistanului. / Reuters
15 August 2025

Inundațiile provocate de ploi torențiale au lovit nord-vestul Pakistanului vineri dimineață, lăsând cel puțin 15 persoane decedate și alte 17 dispărute, au declarat oficialii de salvare.

Ploile abundente și o rupere de nori au cauzat inundații masive în zona Tehsil Salarzai din districtul Bajaur, distrugând mai multe case, a precizat într-un comunicat Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Până acum, opt persoane au murit, patru au fost rănite, iar 17 sunt date dispărute, se mai arată în comunicat.

„Răniții au fost transportați la spitale locale, iar operațiunile de căutare pentru cei dispăruți continuă”, a declarat Amjid Khan, un ofițer districtual al Rescue 1122.

Într-un incident separat, cel puțin cinci persoane au murit și alte patru au fost rănite după ce o casă s-a prăbușit în zona Sori Paw din districtul Dir Lower, în urma ploilor abundente care au lovit regiunea.

Recomandări

Într-un alt incident, două persoane au murit și una a fost rănită după ce o mașină a fost luată de ape în districtul Mansehra din KP.

Noile victime au ridicat bilanțul național al deceselor la 328 în actualul sezon musonic, care a început pe 26 iunie. Peste 740 de persoane au fost rănite, conform Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor.

Majoritatea deceselor, 164, și peste 582 de răniți au fost raportate în provincia Punjab de est, cea mai afectată de actualele ploi musonice.

Ploile masive au declanșat, de asemenea, alunecări de teren în diferite puncte din KP și regiunea Gigit Balatistan, în timp ce autoritățile se străduiesc să evacueze persoanele blocate în diverse zone.

Ploile musonice, care durează de obicei din iunie până în septembrie, provoacă deseori distrugeri în Asia de Sud, inclusiv în Pakistan, însă schimbările climatice au sporit în ultimii ani imprevizibilitatea și intensitatea acestora.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us