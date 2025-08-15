Inundațiile provocate de ploi torențiale au lovit nord-vestul Pakistanului vineri dimineață, lăsând cel puțin 15 persoane decedate și alte 17 dispărute, au declarat oficialii de salvare.

Ploile abundente și o rupere de nori au cauzat inundații masive în zona Tehsil Salarzai din districtul Bajaur, distrugând mai multe case, a precizat într-un comunicat Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Până acum, opt persoane au murit, patru au fost rănite, iar 17 sunt date dispărute, se mai arată în comunicat.

„Răniții au fost transportați la spitale locale, iar operațiunile de căutare pentru cei dispăruți continuă”, a declarat Amjid Khan, un ofițer districtual al Rescue 1122.

Într-un incident separat, cel puțin cinci persoane au murit și alte patru au fost rănite după ce o casă s-a prăbușit în zona Sori Paw din districtul Dir Lower, în urma ploilor abundente care au lovit regiunea.