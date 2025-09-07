Docudrama puternică al lui Kaouther Ben Hania, „The Voice of Hind Rajab”, a câștigat Marele Premiu al Juriului-Leul de Argint, a doua cea mai importantă distincție, la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbătă.
Cel mai recent film al regizoarei tunisiene relatează evenimentele din 29 ianuarie 2024, când Hind Rajab, o fetiță de cinci ani, a fost singura supraviețuitoare a unui atac asupra unei mașini lovite de forțele israeliene, în timp ce încerca să fugă împreună cu familia sa din Gaza.
În timpul atacului, Hind a făcut un apel disperat către voluntarii Semilunii Roșii, cerând ajutor. Voluntarii au încercat să mențină legătura și să trimită o ambulanță, dar atât vehiculul, cât și fetița au fost lovite înainte ca ajutorul să poată ajunge.
În discursul său, Hania a dedicat premiul Semilunii Roșii Palestiniene și a lăudat „eroii” care lucrează în echipele de prim răspuns.
„Vocea lui Hind a fost un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a auzit, dar nimeni nu a răspuns”, a spus Hania.
„Vocea ei va continua să răsune până când se va face dreptate. Cinematografia nu o poate aduce înapoi și nici nu poate șterge atrocitatea comisă împotriva ei, însă poate păstra vie vocea ei”, a adăugat ea.
Ea a subliniat că aceasta nu este doar povestea lui Hind, ci și povestea „regimului criminal israelian care acționează cu impunitate”.
Subliniind urgența situației, Hania a menționat că familia lui Hind și nenumărate alte familii din Gaza încă se confruntă cu pericol, frică și foame sub bombardamente zilnice, și a îndemnat liderii mondiali să acționeze.
„Fie ca Hind să se odihnească în pace, fie ca ochii ucigașilor ei să nu doarmă niciodată, și libertate pentru Palestina”, a spus ea.
Anterior, la premiera filmului, proiecția a primit o reacție entuziastă din partea publicului, inclusiv o ovație în picioare, care a durat mai mult de 22 de minute.
Leul de Aur pentru cel mai bun film al festivalului a fost acordat filmului „Father Mother Sister Brother” al lui Jim Jarmusch, în timp ce cineastul Benny Safdie a primit Leul de Argint pentru cel mai bun regizor cu „The Smashing Machine”.