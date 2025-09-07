CULTURĂ
Filmul „The Voice of Hind Rajab” câștigă premiul al doilea la Festivalul de Film de la Veneția 2025
„Vocea lui Hind a fost un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a putut auzi, dar nimeni nu a răspuns”, spune regizoarea filmului, Kaouther Ben Hania.
Kaouther Ben Hania pozează cu premiul Leul de Argint pentru cel mai bun film, acordat de juriu, pentru „Vocea lui Hind Rajab”, în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. / Reuters
7 Septembrie 2025

Docudrama puternică al lui Kaouther Ben Hania, „The Voice of Hind Rajab”, a câștigat Marele Premiu al Juriului-Leul de Argint, a doua cea mai importantă distincție, la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbătă.

Cel mai recent film al regizoarei tunisiene relatează evenimentele din 29 ianuarie 2024, când Hind Rajab, o fetiță de cinci ani, a fost singura supraviețuitoare a unui atac asupra unei mașini lovite de forțele israeliene, în timp ce încerca să fugă împreună cu familia sa din Gaza.

În timpul atacului, Hind a făcut un apel disperat către voluntarii Semilunii Roșii, cerând ajutor. Voluntarii au încercat să mențină legătura și să trimită o ambulanță, dar atât vehiculul, cât și fetița au fost lovite înainte ca ajutorul să poată ajunge.

În discursul său, Hania a dedicat premiul Semilunii Roșii Palestiniene și a lăudat „eroii” care lucrează în echipele de prim răspuns.

„Vocea lui Hind a fost un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a auzit, dar nimeni nu a răspuns”, a spus Hania.

„Vocea ei va continua să răsune până când se va face dreptate. Cinematografia nu o poate aduce înapoi și nici nu poate șterge atrocitatea comisă împotriva ei, însă poate păstra vie vocea ei”, a adăugat ea.

Ea a subliniat că aceasta nu este doar povestea lui Hind, ci și povestea „regimului criminal israelian care acționează cu impunitate”.

Subliniind urgența situației, Hania a menționat că familia lui Hind și nenumărate alte familii din Gaza încă se confruntă cu pericol, frică și foame sub bombardamente zilnice, și a îndemnat liderii mondiali să acționeze.

„Fie ca Hind să se odihnească în pace, fie ca ochii ucigașilor ei să nu doarmă niciodată, și libertate pentru Palestina”, a spus ea.

Anterior, la premiera filmului, proiecția a primit o reacție entuziastă din partea publicului, inclusiv o ovație în picioare, care a durat mai mult de 22 de minute.

Leul de Aur pentru cel mai bun film al festivalului a fost acordat filmului „Father Mother Sister Brother” al lui Jim Jarmusch, în timp ce cineastul Benny Safdie a primit Leul de Argint pentru cel mai bun regizor cu „The Smashing Machine”.

