Docudrama puternică al lui Kaouther Ben Hania, „The Voice of Hind Rajab”, a câștigat Marele Premiu al Juriului-Leul de Argint, a doua cea mai importantă distincție, la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbătă.

Cel mai recent film al regizoarei tunisiene relatează evenimentele din 29 ianuarie 2024, când Hind Rajab, o fetiță de cinci ani, a fost singura supraviețuitoare a unui atac asupra unei mașini lovite de forțele israeliene, în timp ce încerca să fugă împreună cu familia sa din Gaza.

În timpul atacului, Hind a făcut un apel disperat către voluntarii Semilunii Roșii, cerând ajutor. Voluntarii au încercat să mențină legătura și să trimită o ambulanță, dar atât vehiculul, cât și fetița au fost lovite înainte ca ajutorul să poată ajunge.

În discursul său, Hania a dedicat premiul Semilunii Roșii Palestiniene și a lăudat „eroii” care lucrează în echipele de prim răspuns.

„Vocea lui Hind a fost un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a auzit, dar nimeni nu a răspuns”, a spus Hania.

„Vocea ei va continua să răsune până când se va face dreptate. Cinematografia nu o poate aduce înapoi și nici nu poate șterge atrocitatea comisă împotriva ei, însă poate păstra vie vocea ei”, a adăugat ea.