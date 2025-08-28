Figuri importante de la Hollywood, printre care Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer și Alfonso Cuaron, s-au alăturat filmului The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab) al lui Kaouther Ben Hania în calitate de producători executivi, promovând drama care are loc în Gaza înainte de premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, pe 3 septembrie.

Filmul prezintă ultimele ore ale lui Hind Rajab, în vârstă de șase ani, care în ianuarie 2024 a sunat voluntarii de la Semiluna Roșie din interiorul unei mașini ciuruite de gloanțe, după ce forțele israeliene au deschis focul în timp ce familia ei fugea din orașul Gaza.

Fetița a fost găsită ulterior moartă.

Filmul se bazează pe înregistrările audio ale apelurilor disperate ale lui Hind, în timp ce salvatorii încercau să ajungă la ea.

Israelul a susținut că nu avea trupe în zonă la acel moment, dar investigațiile independente ale The Washington Post și Sky News au confirmat prezența tancurilor israeliene.

Al Jazeera a găsit 335 de găuri de glonț în mașina familiei.

Ben Hania, al cărei film „Four Daughters" a fost nominalizat la Oscar anul trecut, a declarat: „Nu pot accepta o lume în care un copil strigă după ajutor și nimeni nu vine. Cinematografia poate păstra o amintire, poate rezista amneziei. Fie ca vocea lui Hind Rajab să fie auzită."

Filmul este produs de Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) și James Wilson (JW Films).

The Party Film Sales a semnat contracte de distribuție în toată Europa, în timp ce CAA Media Finance se ocupă de America de Nord.

Premiera de la Veneția se desfășoară în contextul în care războiul din Gaza domină în fundalul festivalului.

The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab) la Veneția

A 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția s-a deschis săptămâna aceasta cu obișnuita paradă a vedetelor de la Hollywood, dar Gaza a ocupat un loc important atât pe covorul roșu, cât și în afara acestuia.

Protestatarii pro-palestinieni s-au adunat la Lido, cerând încetarea măcelului israelian, în timp ce cineaștii și artiștii au evidențiat situația palestinienilor.

Printre filmele cel mai mult așteptate se află The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab), care prezintă povestea reală a unei fetițe de șase ani ucisă de focul israelian în ianuarie 2024, după ce a cerut disperat ajutor la telefon din interiorul unei mașini ciuruite de gloanțe.