Figuri importante de la Hollywood, printre care Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer și Alfonso Cuaron, s-au alăturat filmului The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab) al lui Kaouther Ben Hania în calitate de producători executivi, promovând drama care are loc în Gaza înainte de premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, pe 3 septembrie.
Filmul prezintă ultimele ore ale lui Hind Rajab, în vârstă de șase ani, care în ianuarie 2024 a sunat voluntarii de la Semiluna Roșie din interiorul unei mașini ciuruite de gloanțe, după ce forțele israeliene au deschis focul în timp ce familia ei fugea din orașul Gaza.
Fetița a fost găsită ulterior moartă.
Filmul se bazează pe înregistrările audio ale apelurilor disperate ale lui Hind, în timp ce salvatorii încercau să ajungă la ea.
Israelul a susținut că nu avea trupe în zonă la acel moment, dar investigațiile independente ale The Washington Post și Sky News au confirmat prezența tancurilor israeliene.
Al Jazeera a găsit 335 de găuri de glonț în mașina familiei.
Ben Hania, al cărei film „Four Daughters" a fost nominalizat la Oscar anul trecut, a declarat: „Nu pot accepta o lume în care un copil strigă după ajutor și nimeni nu vine. Cinematografia poate păstra o amintire, poate rezista amneziei. Fie ca vocea lui Hind Rajab să fie auzită."
Filmul este produs de Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) și James Wilson (JW Films).
The Party Film Sales a semnat contracte de distribuție în toată Europa, în timp ce CAA Media Finance se ocupă de America de Nord.
Premiera de la Veneția se desfășoară în contextul în care războiul din Gaza domină în fundalul festivalului.
The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab) la Veneția
A 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția s-a deschis săptămâna aceasta cu obișnuita paradă a vedetelor de la Hollywood, dar Gaza a ocupat un loc important atât pe covorul roșu, cât și în afara acestuia.
Protestatarii pro-palestinieni s-au adunat la Lido, cerând încetarea măcelului israelian, în timp ce cineaștii și artiștii au evidențiat situația palestinienilor.
Printre filmele cel mai mult așteptate se află The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab), care prezintă povestea reală a unei fetițe de șase ani ucisă de focul israelian în ianuarie 2024, după ce a cerut disperat ajutor la telefon din interiorul unei mașini ciuruite de gloanțe.
Regizoarea Kaouther Ben Hania a spus că a avut o „reacție fizică" când a auzit pentru prima dată vocea lui Hind online, renunțând imediat la alte proiecte pentru a se dedica filmului.
Ben Hania a evitat în mod deliberat imaginile grafice, concentrându-se în schimb pe „așteptare, frică, sunetul insuportabil al tăcerii când ajutorul nu vine".
Directorul festivalului de la Veneția, Alberto Barbera, a spus că selecția din acest an reflectă „o întoarcere la realitate", regizorii abordând teme precum războiul, represiunea și ocuparea Palestinei.
Voci de condamnare, cu mare preț...
Anul trecut, un grup de actori și artisti de la Hollywood a îndemnat Screen Actors Guild–Federația Americană a Artiștilor de Televiziune și Radio (SAG-AFTRA) să îi apere pe membrii care se confruntă cu ceea ce au descris drept „represiune macartistă” pentru că și-au exprimat solidaritatea cu palestinienii.
Într-o scrisoare deschisă, peste 700 de membri ai unuia dintre cele mai mari sindicate de la Hollywood au cerut conducerii lor să condamne public asaltul Israelului asupra Gazei și să îi protejeze pe membrii care sunt incluși pe lista neagră a industriei din cauza opiniilor lor pro-palestiniene.
„Cerem [conducerii noastre] să se pronunțe împotriva vizării și uciderii civililor palestinieni nevinovați, a lucrătorilor din domeniul sănătății și a colegilor noștri jurnaliști... și să elimine orice ambiguitate cu privire la solidaritatea noastră cu muncitorii, artiștii și cei oprimați din întreaga lume”, se notează în scrisoare.
Printre semnatari se numără figuri cunoscute precum Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Rosie O'Donnell și Common.
Soldații israelieni i-au batjocorit pe celebritățile americane Billie Eilish și Mark Ruffalo scriindu-le numele pe obuzele de artilerie folosite în bombardarea Gazei, ca răspuns la sprijinul exprimat de aceste vedete pentru palestinieni.
Imaginile care au circulat luni online au arătat obuze de 155 mm cu numele cântăreței câștigătoare a premiului Grammy și ale actorului de la Hollywood mâzgălite cu markerul, alături de mesajul batjocoritor: „Puteți merge în Gaza".
Acest gest a avut loc în momentul în care ambele celebrități au cerut în mod deschis încetarea imediată a focului în Gaza și accesul umanitar sporit în enclava, unde Israelul a ucis aproape 63 000 de palestinieni din octombrie 2023.