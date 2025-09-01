În noaptea de 30 decembrie 1956, forțele franceze au descins discret asupra satului Ekité, situat în departamentul Sanaga-Maritime din provincia Littoral a Camerunului.

Până în zori, 500 de civili erau morți. Femei, bărbați sau copii, ucigașii nu au făcut nicio diferență.

A fost, așa cum descrie profesorul Hamadou Adama de la Universitatea din Ngaoundéré, „cel mai emblematic masacru” al războiului nedeclarat al Franței în Camerun.

Cu toate acestea, timp de decenii, acest masacru și nenumărate alte atrocități au rămas îngropate în arhive clasificate, protejate de un zid impenetrabil al negării oficiale.

Recunoașterea recentă de către președintele francez Emmanuel Macron a „violenței represive multifacetate” a țării sale în Camerun a redeschis răni care nu s-au vindecat niciodată cu adevărat.

Pentru a înțelege adâncimea acestor răni, trebuie să examinăm cum un teritoriu al civilizațiilor străvechi și al unor popoare diverse s-a transformat într-unul dintre cele mai bine ascunse câmpuri de luptă ale colonialismului.

Un pământ divizat

Înainte ca colonizarea europeană să-l fragmenteze, Camerunul era moștenitorul unor mari civilizații africane – Imperiul Kanem-Bornu, Califatul Sokoto și Emiratul Adamawa.

Pământul său susținea peste 250 de grupuri etnice, inclusiv Bamileke, Bamoun, Bassa, Douala, Ewondo, Bulu, Maka, Pigmei și Kirdi.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea, acest tezaur de civilizații diverse a devenit, fără voie, premiul unei competiții coloniale între Germania, Marea Britanie și Franța.

„Colonialismul european se bazează pe o filozofie care neagă 'celălalt' și civilizația și cultura pe care acesta le posedă”, explică Dr. Gassim Ibrahim de la Centrul de Cercetare pentru Istorie Islamică, Artă și Cultură, referindu-se la filosofia colonială care a stat la baza acestei cuceriri.

„Colonizarea Africii a fost modelată de teorii rasiale care prezentau continentul ca fiind lipsit de istorie, justificând astfel colonizarea acestuia sub pretextul implantării unei civilizații europene presupus superioare.”