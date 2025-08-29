Președintele Recep Tayyip Erdoğan a subliniat prietenia durabilă dintre Türkiye și Japonia, numind-o o „punte a inimilor” mai puternică decât documentele oficiale și alimentată de istorie și de conștiința umanității.

Într-un articol semnat și publicat vineri în limbile japoneză și engleză în Nikkei Shimbun, unul dintre cele mai importante ziare din Japonia, Erdoğan a reflectat asupra rădăcinilor istorice ale relațiilor bilaterale, menționând tragedia din 1890 a Fregatei Ertuğrul în largul coastei Kushimoto, ca simbol al compasiunii și sprijinului reciproc.

„Acea zi tragică a lăsat o amprentă adâncă în memoria noastră și a pus bazele relațiilor dintre țările noastre pe un fundament umanitar”, a spus Erdoğan, amintind de ajutorul oferit de Japonia după dezastru.

El a menționat că, de-a lungul anilor, prietenia s-a extins în numeroase domenii, inclusiv infrastructură, tehnologie, educație și cultură. Proiecte precum Marmaray, Podul Osmangazi, Podul Fatih Sultan Mehmet și Podul Cornul de Aur exemplifică colaborarea dintre determinarea turcă și ingineria japoneză.

„Aceste lucrări nu sunt compuse doar din oțel și beton”, a spus Erdoğan. „Fiecare este un simbol al viziunii, alianței și legăturii sincere dintre națiunile noastre.”

Diplomația umanitară a lui Erdoğan

Diplomația umanitară este centrală în viziunea lui Erdoğan. El a subliniat afinitățile culturale profunde și respectul reciproc dintre popoarele turc și japonez, descriindu-le drept societăți care „nu rămân tăcute în fața suferinței, întind o mână de ajutor celor aflați în nevoie și prioritizează demnitatea umană”.

Erdoğan a subliniat că organizațiile societății civile și agențiile de dezvoltare din ambele țări au lucrat de mult timp împreună, menționând proiectele realizate de TİKA și JICA ca exemple.