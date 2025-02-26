Президент США Дональд Трамп пытается найти способ, который позволит урегулировать российско-украинскую войну. На этот раз он признал: Украине необходим миротворческий контингент в том или ином виде, но в «форме, которая приемлема для каждого».

Кто может направить свои войска, неизвестно. В США ранее заявляли, что не будут отправлять своих солдат. Свою кандидатуру предложили Франция и Великобритания, но обе страны — участницы НАТО, а Россия выступает категорически против присутствия членов альянса возле своих границ.

Теоретически компромиссом могли бы стать государства ЕС, которые не входят в военный блок с США. Их участие в миссии поддерживали и в Москве, и в Киеве. Но таких стран всего четыре: Австрия, Ирландия, Мальта, Кипр. И вряд ли у них наберется достаточно количество военных для защиты украинских границ. К примеру, в сухопутных войсках Австрии служат 13 тыс. человек, в то время как, по оценкам Киева, страна нуждается в 100 тыс.

TRT на русском обсудил с политологом, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денисом Денисовым потенциальных миротворцев и вероятность прекращения огня.

— Если страны НАТО недопустимы для России, то тогда кто может отправить миротворцев?

— Последние несколько десятилетий достаточно активную роль в отсылке своих миротворческих контингентов приобретают страны, которые фактически зарабатывают на этом формате. Это могут быть государства Африки, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии.

Другое дело, что ключевой и важнейшей формой является согласие двух сторон. Когда две стороны будут согласны на это, тогда можно будет уже серьезно разговаривать о введении миротворческой миссии. В настоящий же момент я этого и близко не вижу.

— В каком формате может проходить ввод миротворцев?

— Есть алгоритм введения миротворческих войск. Сначала идет запрос со стороны участников конфликта, например, на имя генерального секретаря ООН. После этого в зону конфликта высылается техническая группа. Она проводит оценку ситуации и потенциала, необходимого для развертывания миротворческой миссии. В этом контексте уже прописываются строительство баз, инфраструктуры и все другие мелочи.

Миротворческие миссии бывают разные. В данном конкретном случае логично предполагать, что она будет носить характер наблюдательный, а также разъединяющий стороны конфликта. И в этом самая ключевая проблема.

По опыту других конфликтов можно сделать вывод: миротворцы находятся на линии соприкосновения, и они могут подвергаться определенной угрозе.

Если представить, что на линии разделения будут стоять британские или французские войска, то, безусловно, против них будут совершаться те или иные провокационные действия. Интерпретировать их страны будут самостоятельно.

Таким образом, разместив на границе войска стран-членов НАТО, Украина может спровоцировать открытый конфликт между НАТО и Россией. Все это прекрасно понимают, поэтому их присутствие неприемлемо.

Но такая же проблема может возникнуть, если там окажутся войска других стран, например Китая, Индии, Бразилии. Подобными провокационными действиями можно существенно испортить взаимоотношения между любыми государствами.

Поэтому вопрос развертывания миротворческой миссии, мягко выражаясь, преждевременный.

— Можно ли оценить перспективы прекращения огня?

— Прекращение огня — вполне реальный шаг, на который могут пойти стороны. И Трамп также регулярно говорит именно о заморозке конфликта. Есть шанс прийти и к мирному соглашению — и здесь также главным медиатором выступают США. В настоящий момент Вашингтон собирает мнения сторон, чтобы сформировать свои предложения.