Атака разъяренного слонаАтака разъяренного слона
На фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянииНа фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии
Попытка переворота в ЧадеПопытка переворота в Чаде
В результате нападения на президентский дворец в столице Чада убиты 18 нападавших, правительство назвало инцидент попыткой государственного переворотаВ результате нападения на президентский дворец в столице Чада убиты 18 нападавших, правительство назвало инцидент попыткой государственного переворота
Алжир не потерпел замечаний МакронаАлжир не потерпел замечаний Макрона
Парламент Алжира назвал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о задержании писателя Буалема Сансала вмешательством во внутренние дела страныПарламент Алжира назвал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о задержании писателя Буалема Сансала вмешательством во внутренние дела страны
Opinion
НПО обвиняет Индию в риске геноцида неконтактного племени ради мегапроекта на Никобарских островах
Нью-Дели обвиняют в риске геноцида: мегапроект «Индийский Гонконг» угрожает исчезновением неконтактному племени шомпенов на Большом Никобарском острове.Нью-Дели обвиняют в риске геноцида: мегапроект «Индийский Гонконг» угрожает исчезновением неконтактному племени шомпенов на Большом Никобарском острове.
НПО обвиняет Индию в риске геноцида неконтактного племени ради мегапроекта на Никобарских островахНПО обвиняет Индию в риске геноцида неконтактного племени ради мегапроекта на Никобарских островах
Нью-Дели обвиняют в риске геноцида: мегапроект «Индийский Гонконг» угрожает исчезновением неконтактному племени шомпенов на Большом Никобарском острове.Нью-Дели обвиняют в риске геноцида: мегапроект «Индийский Гонконг» угрожает исчезновением неконтактному племени шомпенов на Большом Никобарском острове.
Мрачное РождествоМрачное Рождество
Праздничный день отмечен ракетными ударами по Украине и скорбью в Бейт-Лахме, при этом в Сирии наблюдаются признаки нормализации жизниПраздничный день отмечен ракетными ударами по Украине и скорбью в Бейт-Лахме, при этом в Сирии наблюдаются признаки нормализации жизни
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОНПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.
Пакистан заявил о сбитии пяти индийских самолетовПакистан заявил о сбитии пяти индийских самолетов
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что вооруженные силы его страны сбили пять самолетов индийской армии в ответ на серию ударов, нанесенных Индией по Пакистану 7 мая.Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что вооруженные силы его страны сбили пять самолетов индийской армии в ответ на серию ударов, нанесенных Индией по Пакистану 7 мая.