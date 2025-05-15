На фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии

На фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии