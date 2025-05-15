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МИР
Атака разъяренного слона
На фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии
Атака разъяренного слона
Попытка переворота в Чаде
В результате нападения на президентский дворец в столице Чада убиты 18 нападавших, правительство назвало инцидент попыткой государственного переворота
Попытка переворота в Чаде
Алжир не потерпел замечаний Макрона
Парламент Алжира назвал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о задержании писателя Буалема Сансала вмешательством во внутренние дела страны
Алжир не потерпел замечаний Макрона
Opinion
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НПО обвиняет Индию в риске геноцида неконтактного племени ради мегапроекта на Никобарских островах
Нью-Дели обвиняют в риске геноцида: мегапроект «Индийский Гонконг» угрожает исчезновением неконтактному племени шомпенов на Большом Никобарском острове.
ЮНИСЕФ: каждые 30 минут в ДРК насилуют ребенка
$75 000 за 3 минуты исламофобии: экс-муж конгрессвумен наказан
Ужасный волк жив: в США родились щенки вымершего 12 500 лет назад хищника
Любовь под наблюдением
Мрачное Рождество
Праздничный день отмечен ракетными ударами по Украине и скорбью в Бейт-Лахме, при этом в Сирии наблюдаются признаки нормализации жизни
Мрачное Рождество
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Пакистан заявил о сбитии пяти индийских самолетов
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что вооруженные силы его страны сбили пять самолетов индийской армии в ответ на серию ударов, нанесенных Индией по Пакистану 7 мая.
Пакистан заявил о сбитии пяти индийских самолетов
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