НОВАЯ СИРИЯ
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ЕС ослабил санкции против Сирии
Евросоюз приостановил действие ряда санкций против Сирии, чтобы помочь стране в восстановлении экономики после 14 лет гражданской войны
ЕС ослабил санкции против Сирии
Сирия / Reuters
28 февраля 2025 г.

Министры иностранных дел ЕС решили ослабить санкции против Сирии, чтобы содействовать экономическому восстановлению страны. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Из санкционного списка исключены пять сирийских банков, включая Промышленный банк, Народный кредитный банк и Сирийские арабские авиалинии. Также разрешены финансовые операции с Центральным банком Сирии.

Брюссель временно снял ограничения в нефтяной, газовой, энергетической и транспортной отраслях. Евросоюз также разрешил гуманитарные транзакции между сирийскими и европейскими банками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что приостановка санкций не является окончательной.

«Если ситуация изменится, мы готовы вернуть санкции», — подчеркнула она.

Санкции ЕС против Сирии действуют с 2011 года, когда правительство Башара Асада жестоко подавило протесты. Они привели к резкому сокращению торговли между Дамаском и Брюсселем — в 2023 году объем товарооборота составил всего 396 млн евро.

В декабре прошлого года режим Асада был свергнут оппозицией. Новые власти Сирии требуют полного снятия санкций для восстановления экономики.

При этом ЕС сохранил ограничения в сфере торговли оружием, химического оружия и незаконного оборота наркотиков. Обновленный санкционный список включает 318 физических и 86 юридических лиц.

Согласно данным ООН, 90% сирийцев живут за чертой бедности, а 16,5 млн человек зависят от гуманитарной помощи.

Организация Human Rights Watch (HRW) призвала ЕС, США и Великобританию отменить санкции, которые лишают миллионы сирийцев доступа к базовым услугам — электричеству, медицине и образованию.

«Западные правительства должны признать, что санкции наносят прямой вред гражданскому населению, и принять меры по их отмене», — заявила старший исследователь HRW Хиба Заядин.

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