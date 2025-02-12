Историческая мечеть ан-Нури в Мосуле, известная своим наклонным минаретом, лежала в руинах с 2017 года — тогда ее разрушили боевики ДАЕШ. Спустя 8 лет легендарная мечеть полностью восстановлена и наконец открыла свои двери прихожанам.

Это важный шаг в восстановлении второго по величине города Ирака, пережившего годы войны.

Мечеть обрела мировую известность 4 июля 2014 года, когда с ее кафедры главарь ДАЕШ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил так называемый халифат. Спустя три года, когда иракские войска при поддержке США окружили боевиков, они взорвали мечеть, оставив исторический центр Мосула в руинах.

Для 70-летнего портного Махмуда Таннона, который живет рядом с мечетью, разрушение минарета стало личной трагедией. Его двое сыновей погибли во время войны, еще до того, как обрушился минарет.

«В тот день мое горе стало еще глубже. Теперь, когда минарет снова возвышается, мое сердце наполняется гордостью. Мои сыновья были бы счастливы увидеть это», — рассказал мужчина агентству Reuters.

Работы по реконструкции возглавило ЮНЕСКО при сотрудничестве с Государственным управлением древностей и наследия Ирака. Финансирование обеспечивали всем миром.

В рамках проекта также были восстановлены сиро-католические церкви аль-Тахира и ас-Саа, важные памятники культурного многообразия Мосула.

«Снова слышать звон колоколов после восьми лет — невероятное чувство. Надеюсь, это поможет вернуть тех, кто был вынужден уехать», — заявил прихожанин церкви Аус Хассо.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнула значимость этого проекта по восстановлению мечети.

«Возвращение минарета — это возвращение истории, восстановление идентичности Мосула», — уточнила Азуле.

Наклонный 45-метровый минарет аль-Хадба возвышался над городом с 1172 года. Он был частью мечети, построенной правителем Нур ад-Дином аз-Занги, который боролся с крестоносцами. Несмотря на разрушения, средневековые каменные постройки Старого города Мосула в большинстве своем сохранились.



