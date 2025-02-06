РЕГИОН
2 мин чтения
Азербайджан будет судиться с РФ из-за авиакатастрофы
Баку готовит международный иск по делу о крушении самолета AZAL, обвиняя Москву в сокрытии фактов
Азербайджан будет судиться с РФ из-за авиакатастрофы
/ Reuters
6 февраля 2025 г.

Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения Embraer E190 авиакомпании AZAL, сбитого у Грозного. В Баку уже собирают доказательства и свидетельства. «Москва должна признать свою ответственность. Если этого не произойдет, Азербайджан предпримет дальнейшие шаги», — отмечает агентство «Азери-Пресс» (APA).

Баку возмущен позицией Москвы, которая отрицает причастность, несмотря на отчет Казахстана. В Росавиации заявили, что документ «не содержит окончательных выводов», а версия столкновения с птицей или взрыва кислородного баллона была якобы озвучена экипажем, что противоречит казахстанскому отчету и данным, находящимся в распоряжении Баку. Россия также утверждает, что не получала обломки для независимой экспертизы.

При этом в заявлении Росавиации не упоминаются ключевые детали отчета. В нем зафиксировано, что диспетчер Грозного ввел режим «Ковер» уже после поражения судна. Кроме того, эксперты не обнаружили следов удара птицы или внутренних взрывов, подтверждая, что повреждения нанесены внешними объектами.

Как подчеркивает APA, Баку расценивает действия Москвы как попытку переложить ответственность на экипаж, применяя ту же стратегию, что и в случае с малайзийским Boeing MH17, сбитым в 2014 году в небе над юго-восточной Украиной. Тогда Россия отрицала свою причастность, несмотря на выводы международного расследования. Источники в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет был атакован российским ЗРК «Панцирь-С». В Баку заявляют, что располагают фрагментом ракеты, извлеченным из обломков лайнера и опознанным в ходе международной экспертизы. Также имеется информация, что огонь велся с территории военной части в Ханкале (Грозный).

Лайнер Embraer E190 следовал рейсом Баку—Грозный, но после попадания ракет был приведен в неуправляемое состояние и рухнул в предместьях азербайджанского Актау на берегу Каспийского моря. 38 человек погибли, 29 получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за трагедию на Москву, подчеркнув, что российская сторона преднамеренно скрывает факты, распространяя неправдоподобные версии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us