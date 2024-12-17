Дебра Тайс, мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, обратилась с письмом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По ее словам, семья располагает «достоверной информацией» о том, что журналист может находиться в тюрьме под военным музеем в районе горы Касьюн близ Дамаска.

«Мы знаем, что ваши военные проводят активную кампанию в этом районе, что мешает спасателям приблизиться и получить доступ к тюремному объекту», — написала Тайс в письме от 14 декабря. «Мы не знаем, есть ли у заключенных еда и вода. Мы настоятельно просим вас приостановить удары по этому району и направить израильские силы на поиски Остина Тайса и других заключенных. Время имеет решающее значение», — обратилась она к израильскому премьеру.

Американские официальные лица в понедельник сообщили, что не располагают конкретной информацией о местонахождении Тайса. США считают, что журналист удерживался правительством Башара Асада, хотя режим Асада долгое время утверждал обратное.

Усилия по поиску Тайса активизировались после 8 декабря, когда повстанческие группы взяли Дамаск, а Асад бежал в Россию. На фоне падения режима Асада израильские военные проводят бомбардировки Сирии якобы с целью не допустить попадания военной техники в руки экстремистов.

Обращение семьи Тайса происходит на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где, по заявлению ХАМАС, где из-за израильских авиаударов с 7 октября прошлого года погибли 33 израильских заложника. Всего, по данным международных организаций, в результате израильского вторжения в сектор Газа погибли более 45 000 человек, большинство из которых женщины и дети.