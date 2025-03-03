Одной из главных тем минувшей недели стало наличие костюма у президента Украины Владимира Зеленского. На третьем году войны выяснилось, что в команде Дональда Трампа возмущены одеждой украинского лидера в стиле милитари и считают, что тому следовало бы носить пиджак в стенах Белого дома.

Отказ Зеленского от деловой одежды в то время, когда в стране идут боевые действия — не что-то новаторское. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1942-м пришел в Овальный кабинет в комбинезоне для укрытия в бомбоубежищах. Но и без военного времени дресс-кодом пренебрегают многие бизнесмены и политики. С особенной регулярностью это делает Илон Маск.

Перепалка в Белом доме, которая началась с претензий к внешнему виду президента Украины, закончилась угрозой разрыва украино-американских отношений. В администрации Трампа заявили, что Зеленский якобы хочет продолжать войну за счет американских налогоплательщиков. Глава Белого дома грозит планомерно сворачивать поддержку государству.

Если Вашингтон остановит помощь Киеву, то страна может выстоять лишь полгода, прогнозируют военные эксперты. Надежда Украины — Евросоюз. Участники европейского саммита в Лондоне пообещали продолжать оказывать военную помощь стране и усиливать экономическое давление на Россию.

Сможет ли ЕС помочь Украине выстоять в войне с Россией TRT на русском рассказал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

— Почему возник скандал в Белом доме?

— В команде Трампа надеялись выставить Зеленского не в лучшем свете и заставить подписать не только сделку о минералах и редкоземах, но и получить согласие Киева не передачу России четырех областей: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Но Зеленский не стал подписывать бумагу.

Скандал в Белом доме — не случайность, а спланированная акция. На это указывают следующие факторы: претензии к внешнему виду Зеленского, присутствие в Овальном кабинете российского журналиста, который якобы как-то туда прокрался, и даже само нарушение протокола — беседа с журналистами должна была занимать 5-10 минут, но никак не 48 минут.

— Трамп говорит о готовности свернуть помощь Украине. Насколько это реально?

— Он собирает совещание, чтоб обсудить вопрос приостановки военной помощи Украине. И что важно — речь пойдет о вооружениях, которые уже были утверждены Конгрессом во время каденции Джо Байдена.

Но чтобы остановить или приостановить такую помощь, необходимо снова провести голосование в Конгрессе. Если это произойдет в обход этой процедуры, то демократы смогут немедленно подать на действия республиканцев в суд. Без решения Конгресса останавливать помощь Украине противозаконно.

— Что будет, если Трамп прекратит дальнейшую помощь стране?

— В таком случае Украине необходимо прекратить рассматривать США как миротворческого посредника в переговорах с Россией. Вашингтон должен быть исключен из этого процесса. Потому что два врага Украины за одним столом — это много.

США принуждают Украину к капитуляции, отказывают в возможности вступить в НАТО, не дают никаких гарантий безопасности и подталкивают страну к отказу от собственных территорий — все это условия Кремля, и здесь нет и намека на интересы Киева.

И тогда возникает вопрос: зачем Украине такой «союзник»?

— Сможет ли Украина компенсировать помощь США?

— Европа будет вынуждена максимально увеличить поставки вооружений. Япония имеет с Украиной пятилетний договор о помощи. Предположу, что помощь могут увеличить Австралия, Канада.

Даже если у Европы нет необходимого вооружения, то это не значит, что она не сможет покупать для Украины американское оружие. Тем более что сам Трамп настаивал на такой форме передачи вооружений Киеву. Этот вариант возможен, если президент США не передумал.

Если интенсивность боев сохранится на нынешнем уровне, то ВСУ хватит запасов боеприпасов примерно на полгода. При условии, что поставки вооружений будут продолжаться от Южной Кореи, Японии, Канады, Австралии и ЕС, Украина сможет пережить 2025 год.

— Какую помощь США нельзя заменить?

— Прежде всего, это космическая разведка. Она есть только в США. Далее: зенитно-ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, а также комплектующие к F-16. Все это может серьезно ослабить небо Украины. Также ударом может стать отключение Starlink, но пока его пользование полностью оплачено Данией и Польшей.

— Возможно ли примирение Зеленского с Трампом?

— Президент Украины отметил, что все еще готов подписать с США сделку по редкоземельным металлам. Но он подчеркнул, что это возможно только в ходе конструктивного диалога.

В Киеве, конечно, заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Белым домом. Потому что не Украина их портила. Но будет ли от этого какая-то польза? США не дает никаких гарантий безопасности даже в случае подписания договора по редкоземельным металлам.

Пока по двусторонним отношениям можно сказать так: если Трамп примет решение остановить любую помощь Украине, в том числе выделенную при Байдене, то о быстрой нормализации контактов речи быть не может.

Это будет говорить о том, что Трамп работает не на Украину, а на Москву. Потому что у Трампа своего плана мира нет. План мира Трампа — это план Путина.