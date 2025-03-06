Одобрили единогласно

В Каире прошел саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), на котором приняли предложенный Египтом план по восстановлению сектора Газа. Проект предусматривает, что палестинцев не будут переселять из Газы, вместо этого для них создадут временные гуманитарные островки, где жители могли бы переждать восстановление своих территорий.

Управлять сектором в течение шести месяцев переходного периода должна временная администрация «из компетентных должностных лиц» — Миссия по содействию управлению, которая выступит альтернативой прежней администрации, находившейся под контролем ХАМАС. В плане отмечается, что это станет переходным шагом к восстановлению палестинской администрации.

А также он может заложить основу для урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу «двух государств». Но это то, против чего категорически выступает Тель-Авив.

Лига арабских государств также призвала Совбез ООН разместить на Западном берегу и в секторе Газа миротворцев.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа заявил, что реализация плана оценивается в $53 млрд. По его словам, для обеспечения прозрачности деньги на восстановление сектра Газа будут поступать через Всемирный банк. Он также добавил, что Палестина собирается реформировать полицию в Газе.

Заниматься обучением палестинской полиции намерены арабские страны, в число которых войдут Египет и Иордания.

Документ, предложенный Каиром, стал альтернативой американской инициативе по расселению сектора Газа. Анкара поддержала план по восстановлению Газы, принятый на саммите ЛАГ. США и Израиль отвергли инициативу Египта.

Как пояснили в Белом доме, американский президент Дональд Трамп «придерживается своего видения восстановления Газы без ХАМАС». Ранее он призывал разместить местных жителей в других странах и расчистить Газу под строительство курортной инфраструктуры. Помимо этого он заявлял, что после завершения войны сектор «перейдет под контроль США». ЛАГ план Трампа отвергла.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что арабский план не учитывает тот факт, «что сейчас Газа непригодна для проживания, и палестинцы не могут жить на территории с обломками и неразорвавшимися боеприпасами». При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «приветствует вклад арабских партнеров» в решение проблемы.

В израильском МИД план ЛАГ назвали якобы «устаревшим и не отражающим современные реалии».

Добиться режима прекращения огня

Египетская инициатива не требует эвакуации местных жителей из Газы, но для этого необходим устойчивый режим прекращения огня. А с этим в Газе проблемы.

Боевые действия могут возобновиться менее чем через полторы недели, если Израиль и ХАМАС не продлят первый этап сделки. 2 марта, на второй день священного для мусульман месяца Рамадан, Тель-Авив официально заморозил поставки гуманитарной помощи в Газу.

В качестве причины он назвал отказ ХАМАС принять американское предложение о продлении первого этапа сделки, предполагающей освобождение израильских заключенных в обмен на выдачу палестинских.

Западные СМИ обращают внимание на то, что некоторые моменты в плане, предложенном Каиром, остаются непроясненными. Например, не сообщается, кто именно должен платить за восстановление Газы.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива и некоторые арабские государства согласились выделить $20 млрд на реконструкцию. Но этого недостаточно. Для полного восстановления сектора, которое может продлиться пять лет, потребуется еще как минимум на $33 млрд больше.

Первый этап продлится два года, в течение него планируется строительство 200 000 единиц жилья.

Также в проекте ни слова не говорится о судьбе вооруженного крыла ХАМАС. Вашингтон и Тель-Авив настаивают на полном уничтожении движения.

Под большим вопросом и то, согласится ли президент США Дональд Трамп на план, противоречащий его собственному. Пока ясно одно — американские власти будут исходить из позиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху. И, вероятно, вставлять палки в колеса другим инициативам.

Не сбавляют обороты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что план, предложенный Египтом и одобренный ЛАГ, «великолепен, но только Израиль и США против».

«Если почитать его в отрыве от всех политических реалий, то все прекрасно: расчистить завалы, построить временное жилье, порт и международный аэропорт, люди возвращаются к мирной жизни», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что для реализации этой инициативы необходимо одобрение со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

«На саммите арабские страны подчеркнули, что они выступают против переселения палестинцев из Газы. Но есть проблема: Израиль настаивает на том, чтобы в секторе Газа не было ХАМАС, а группировка ХАМАС настаивает на том, чтобы в секторе Газа не было израильских военных», — пояснил эксперт.

По его словам, ситуацию осложняет, что это взаимоисключающие требования.

«И пока они сохраняются, пока не сформированы некие реалии, которые бы позволили сдвинуть ситуацию в ту или иную сторону, говорить о восстановлении сектора Газа преждевременно. Под вопросом находится перемирие», — полагает аналитик.

Несмотря на противодействие Вашингтона и Тель-Авива, страны региона сбавлять обороты не намерены. 7 марта в Саудовской Аравии пройдет чрезвычайное заседание Организации исламского сотрудничества, посвященное солидарности с Палестиной и ее конкретной поддержке со стороны мусульманского мира на фоне противоречивых планов Вашингтона относительно будущего Газы.

Турцию в Джидде будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан. Анкара постоянно поддерживает палестинцев и их право на самоопределение, а также выражает решительное несогласие с планом по изгнанию палестинцев, считая это «вопиющим нарушением международного права».



