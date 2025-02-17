НОВАЯ СИРИЯ
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Президент Сирии обещает реформы
Президент Сирии Ахмед аш-Шара посетил Латакию и Тартус, где объявил о мерах поддержки населения и борьбе с остатками режима Асада
Президент Сирии обещает реформы
Ахмед аш-Шара / Reuters
17 февраля 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара 16 февраля посетил провинции Латакия и Тартус в рамках своей поездки по стране. Накануне он побывал в Идлибе и Алеппо.

В Латакии его встретила многочисленная толпа на площади Шейха Дахира, а в Тартусе — на площади губернаторства. Позже президент провел встречу с губернатором Латакии, главой департамента по политическим вопросам и другими высокопоставленными чиновниками региона.

Аш-Шара подчеркнул свою решимость укрепить социальный мир между конфессиями и этническими группами. Он объявил о планах по оказанию помощи бедным, корректировке зарплат и поощрению внутренних инвестиций.

Президент также заявил, что власти продолжат борьбу с группировками, связанными с отстраненным режимом Башара Асада, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее аш-Шара заявил, что санкции против его страны должны быть отменены, поскольку после смены власти у них нет оправданий.

«Теперь, когда мы устранили режим, эти санкции должны быть сняты. После падения режима для этих санкций нет никаких оснований», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Leading».

Ахмед аш-Шара подчеркнул, что Сирия унаследовала истощенную страну, и ее восстановление потребует времени.

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