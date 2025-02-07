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FETÖ в США: тихая угроза под видом образовательной сети
Даже после смерти своего лидера террористическая организация FETÖ продолжает деятельность — в том числе, в США
FETÖ в США: тихая угроза под видом образовательной сети
/ AA Archive
7 февраля 2025 г.

Фетуллахистская террористическая организация (FETÖ), основанная Фетуллахом Гюленом, продолжает деятельность в США даже после смерти своего лидера в 2024 году. Операции группы маскируются под образовательные и гуманитарные инициативы, но эксперты сравнивают ее с деструктивными культами, такими как движение Ошо в 1980-х годах. Деятельность организации в Штатах рассмотрел автор TRT World Юсуф Камадан.

Культовая структура и политические амбиции

FETÖ демонстрирует черты закрытой секты: ее члены обязаны беспрекословно подчиняться идеям Гюлена. Организация использует психологическое давление, шантаж и индоктринацию для поддержания контроля. По данным турецких властей, ее главная цель — проникновение в госструктуры и консолидация власти, что стало очевидно после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, отмечает Камадан.

Коррупция в сети чартерных школ

Одним из ключевых инструментов FETÖ в США является сеть из более чем 150 чартерных школ. Эти учреждения получают государственное финансирование, но скрывают связи с Гюленом. Расследования выявили финансовые махинации, злоупотребления визовой программой H-1B и схемы перевода бюджетных средств в пользу FETÖ. Сотрудники школ обязаны перечислять часть зарплаты в структуры организации, а контракты на поставки заключаются с аффилированными фирмами.

Политическая активность и влияние

FETÖ активно продвигает свою повестку через аналитические центры, лоббистские организации и СМИ, позиционируя себя как жертву политических репрессий в Турции. В 2024 году группа открыто критиковала Дональда Трампа. Члены FETÖ активно используют соцсети для дискредитации политиков, которых считают угрозой.

Систематическое использование американских ресурсов и политических механизмов в интересах организации вызывает обеспокоенность. Турецкие власти считают, что если деятельность FETÖ останется без контроля, она может представлять угрозу не только Турции, но и национальной безопасности США, предупреждает Камадан.

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