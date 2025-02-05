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Пашинян: отношения Армении и Турции — на беспрецедентном уровне
Премьер-министр Армении высоко оценил уровень сегодняшних отношений Еревана и Анкары, выразив оптимизм относительно их дальнейшего прогресса
Пашинян: отношения Армении и Турции — на беспрецедентном уровне
/ AFP
5 февраля 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в США заявил, что взаимодействие с Турцией достигло беспрецедентного уровня. На встрече в Атлантическом совете он отметил, что за последние годы несколько раз встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, а также присутствовал на его инаугурации.

«Я думаю, что Армения и Турция никогда не вели столь активный диалог, как сейчас. На самом деле никаких препятствий для общения с Турцией нет, и мы находимся в постоянном контакте. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и общаются, наши представители находятся в постоянном контакте», — заявил армянский лидер.

«У нас есть конкретная договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Надеемся реализовать это в ближайшее время, — добавил Пашинян. — Некоторые финальные шаги еще необходимы, но в целом есть понимание, что делать дальше. Результат будет скоро».

Дипломатические отношения между Арменией и Турцией прерваны с 1991 года, а граница остается закрытой с 1993-го по решению Анкары из-за Первой карабахской войны и последующей оккупации Ереваном азербайджанских территорий.

В 2021 году стороны назначили спецпредставителей для нормализации отношений. В 2022 году на Анталийском форуме главы МИД договорились продвигать процесс без предусловий, а позже решили открыть границу для граждан третьих стран и возобновить грузовые авиаперевозки.

С 2023 года прямое авиасообщение между странами также было восстановлено. В марте 2024 года министры иностранных дел подтвердили курс на полную нормализацию, а в сентябре президент Эрдоган и Пашинян на встрече в Нью-Йорке выразили готовность ускорить этот процесс.

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