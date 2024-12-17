БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Израильские военные продолжают рейды
Израильские силы задержали 12 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу, включая несовершеннолетних
Израильские военные продолжают рейды
Израильские силы задержали 12 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу / Reuters
17 декабря 2024 г.

Израильские силы задержали 12 палестинцев в ходе рейдов, которые прошли вечером 16 декабря в различных городах Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении Общества палестинских пленных и Комитета по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины.

Рейды затронули города Вифлеем, Наблус, Эль-Халиль, Иерусалим и Рамаллу. Среди задержанных — двое несовершеннолетних, студент университета и бывшие заключенные. По сообщениям палестинских организаций, израильские силы нанесли повреждения домам, а сами задержанные и их семьи подверглись избиениям и угрозам.

С начала атак Израиля на сектор Газа 7 октября число рейдов и арестов на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме значительно выросло. Общее число палестинцев, задержанных за этот период, превысило 12 100 человек.

Также с 7 октября жертвами нападений израильских военных и поселенцев на оккупированных палестинских территориях стали 813 палестинцев, включая 167 несовершеннолетних.

Число погибших в результате атак, осуществляемых Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, возросло до 45 059. Об этом говорится в сообщении Палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, в котором приводится информация о геноциде, совершаемом Израилем в эксклаве на протяжении 438 дней.

Только за последние сутки в результате «трех массовых убийств», учиненных израильской армией в различных частях сектора Газа, погиб 31 человек. Кроме того, 79 жителей палестинского эксклава получили ранения.

Общее число погибших в результате геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, возросло до 45 059, а раненых до 107 041, отмечают в Минздраве.

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